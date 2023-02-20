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香港醫院70公斤重手術燈掉落 擊傷麻醉助理

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港醫院管理局昨日通報，基督教聯合醫院18日有大型手術燈從天花板掉落，一名麻醉助理被撞傷肩膊，經治理傷勢無大礙並已出院，事發時幸好沒有手術正在進行，無傷及病人。

綜合大公報、明報報導，保養承辦商表示，事故或與手術燈的螺絲不穩有關，醫院共有5支同型號手術燈出現類似問題，會安排盡快更換，同時正檢查各公立醫院採用同型號手術燈的29間手術室及所有同品牌的手術燈，預計需時幾天完成。檢查期間，緊急手術服務維持正常，但部分非緊急手術服務或需改期，醫院會通知受影響病人。

英國機械工程師學會院士盧覺強指出，不排除螺絲老化引致金屬疲勞的可能，抑或螺絲設計本身不夠粗壯，最終令螺絲斷裂肇禍。盧覺強指出一般外科手術燈約重70公斤，目測塌下的手術燈與手術床相距1.5米，按此計算墜落時速約20公里，衝擊力為427磅，如有人遭擊中頭部足以構成重傷。  

立法會醫衛界議員林哲玄憂慮，涉事手術燈屬常用品牌，如查明屬設計問題將牽連甚廣，認為私家醫院也要警惕，冀醫管局盡快完成及交代調查結果。

從涉事掉落手術燈的照片可見，一台原本懸掛在天花板的大型手術燈組件，整個掉落並壓著手術床的頭部及身體位置，部分組件跌出床尾外，若當時有病人卧床，勢必被擊中受傷。而掉落後的手術燈仍有幾條電線連接在上方的鋼架，部分電線被扯斷。

醫管局表示，聯合醫院已透過早期事故通報系統，向醫管局總辦事處詳細報告事件，局方已委託一名分析事故的工程專家，以協助分析事件成因，亦已責成承辦商展開深入調查，以確定事故起因，完成後會提交報告並嚴肅跟進。

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