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香港環保基金「排獨」 環團須遵國安法

香港新聞組／香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

部分環團多次藉環保之名，向環境及自然保育基金申請數十萬至數百萬港元的撥款後，大搞鼓吹「港獨」活動，使該基金淪為「提款機」。該基金會新任主席鄭錦鐘執掌該委員會後，銳意撥亂反正。

文匯報報導，鄭錦鐘日前表示，已全面檢視審批準則及評分制度，包括嚴格審閱申請環團的背景、定期視察受資助項目，並首次在申請表中加入要求申辦機構及負責人簽署承諾遵守香港國安法的協議確認書。針對部分環團被指「拿了錢不知做了什麼」，基金會亦將要求申請者提交更清晰的關鍵績效指標（KPI），鄭錦鐘強調審批準則無分「紅黃藍綠」，「最緊要有效益及守法。」

已營運29年的環境及自然保育基金，歷年來合共批出約40億港元（約5億美元）資助，涉及6000多個項目，每項的資助金額由數十萬元至數百萬元不等，部分機構更獲近800萬元（約102億美元）。

該基金會新任主席鄭錦鐘日前受訪時表示，上任後首要工作是確立「以成效為目標」，確保每項資助「用得到位」。

他指出，以往審批時集中審視申請項目的質素，雖然有關準則沒有問題，卻在審批時未有足夠考慮計劃的成效，他直言「有質素不代表有成效」，為確保每筆撥款用得其所，基金會未來將要求申請者需就項目提交更清晰的KPI。

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