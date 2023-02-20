香港環保基金「排獨」 環團須遵國安法

香港示意圖。(圖：shutterstock)

部分環團多次藉環保之名，向環境及自然保育基金申請數十萬至數百萬港元的撥款後，大搞鼓吹「港獨」活動，使該基金淪為「提款機」。該基金會新任主席鄭錦鐘執掌該委員會後，銳意撥亂反正。

文匯報報導，鄭錦鐘日前表示，已全面檢視審批準則及評分制度，包括嚴格審閱申請環團的背景、定期視察受資助項目，並首次在申請表中加入要求申辦機構及負責人簽署承諾遵守香港 國安法的協議確認書。針對部分環團被指「拿了錢不知做了什麼」，基金會亦將要求申請者提交更清晰的關鍵績效指標（KPI），鄭錦鐘強調審批準則無分「紅黃藍綠」，「最緊要有效益及守法。」

已營運29年的環境及自然保育基金，歷年來合共批出約40億港元（約5億美元）資助，涉及6000多個項目，每項的資助金額由數十萬元至數百萬元不等，部分機構更獲近800萬元（約102億美元）。

該基金會新任主席鄭錦鐘日前受訪時表示，上任後首要工作是確立「以成效為目標」，確保每項資助「用得到位」。

他指出，以往審批時集中審視申請項目的質素，雖然有關準則沒有問題，卻在審批時未有足夠考慮計劃的成效，他直言「有質素不代表有成效」，為確保每筆撥款用得其所，基金會未來將要求申請者需就項目提交更清晰的KPI。