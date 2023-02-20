港財政預算案22日出爐 財爺：搶企業搶人才 更要搶生意

財政司長陳茂波（左三）將於22日發表2023/2024年度財政預算案。圖為他與同事一起作最後準備。（中新社）

港府新一份《財政預算 案》將於22日出爐。財政司司長陳茂波昨日預告，預算案封面選用橙色，代表對香港 未來充滿信心及期盼。陳茂波表示，經歷三年疫情 ，加上外圍經濟疲弱，累積頗高的赤字，籌畫預算案時帶來制約，但無阻港府下大決心，竭盡全力拚經濟、惠民生，為香港的未來發展作長遠布局。

大公報報導，有經濟學者及議員指出，香港未來發展須以高質量發展為主調，提升創新動力；全力拚經濟，不但要「搶企業」、「搶人才」，更要「搶生意」，構建高增值的群聚效應及生態圈；而隨著社會復常、經濟復甦，港府助力保持復甦勢頭之餘，必須量入為出，除了節流，更重要是開源。

陳茂波昨日發表網誌，展示新一份《財政預算案》的橙色封面，表示「我對香港的未來充滿信心和期盼，這也是我在揀選預算案演詞封面顏色時心裡的感受。」他說，經歷三年疫情打擊，外圍經濟疲弱，其間雖然透過擴張性財政政策，有效緩減經濟下行對市民的壓力，但財政儲備無可避免出現下降，幾年來累積頗高赤字。

陳茂波指出，社會經濟復甦仍須鞏固，對未來投資亦須加力支持，儘管在資源偏緊下，面對較多制約，亦無礙下大決心，竭盡全力拚經濟、惠民生。

香港中文大學工程學院副院長、立法會選委會議員黃錦輝認為，過去幾年香港因為新冠疫情和黑暴，導致經濟裹足不前，隨著社會復常，香港經濟發展的主調，必定跟施政報告和去年底發表的《香港創新科技發展藍圖》前後呼應，所以推出的措施，需以搶企業、搶人才，甚至搶生意為方向，新一份預算案，可以將公帑調撥，例如透過基金的方式，供業界申請。

黃錦輝舉例，20日起，大灣區內地城市實施人才簽注政策，預算案也可以推出相關措施銜接，成立配對小組，方便「搶人才」。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，預算案應以「高質量發展」作為主調，「『高質量群聚效應』即是吸納海外人才和資金為目標，政策上可以提供稅務或土地優惠。

財經事務及庫務局前局長陳家強昨日表示，餐飲業受疫情影響致停頓，港府當時大力幫助企業，以免出現解雇潮。至於現在疫後經濟重建，「派錢」這類支出項目應可減少。