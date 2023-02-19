疑再爆中毒事件 港校園「活力午餐」停供2天

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 大家樂集團旗下的午膳供應商「活力午餐」近日接連爆出問題，包括有學生進食飯盒後感到不適、遲送飯等，20日及21日暫停午飯供應，以深層清潔消毒廠房，惟17日仍向逾200間中小學共10萬師生供應飯盒。

明報報導，衛生署昨回覆查詢稱，近日接獲一宗涉及活力午餐的懷疑食物中毒個案。教育界立法會議員朱國強稱，活力午餐15日已出現懷疑食物中毒個案，質疑不應待20日才停止供應午膳，若食環署評估錯誤致再有學生食物中毒，則涉嫌失當。

據報導，衛生署昨回覆表示，近日接獲一宗與活力午餐相關的懷疑食物中毒個案，涉及一間小學，已轉介食環署跟進。據悉涉事學校為屯門中華基督教會蒙黃花沃紀念小學，多於一名學生食用飯盒後不適，其中一人有懷疑食物中毒病徵。

報導稱，朱國強表示暫未了解事件，他認為活力午餐15日已有懷疑食物中毒個案，理應立即停止供應午膳，強調學生健康是首要考慮。對於食環署未有即時勒令活力午餐停供飯盒，朱說若證明署方評估錯誤導致再發生懷疑食物中毒，則涉嫌失當。

他引述教育局 昨日稱，有信心活力午餐能如期22日恢復供應，惟他認為若屆時未能確保飯盒安全，應繼續暫停。他促請當局清楚交代今次食安問題成因，讓學校、家長和學生回復信心，他也會去信環境及生態局要求徹查事件。