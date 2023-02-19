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港商經局長：正招攬過百龍頭企業 沙烏地將組團訪港

香港新聞組／香港19日電
香港特首李家超（左）月初與沙烏地阿拉伯投資大臣Khalid Al-Falih（右）會面。（中新社）
香港特首李家超（左）月初與沙烏地阿拉伯投資大臣Khalid Al-Falih（右）會面。（中新社）

香港特首李家超月初率團訪問中東，隨團官員之一商經局長丘應樺昨透露，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco，簡稱沙烏地阿美）對赴香港上市很感興趣，表明會盡快派團隊赴港考察，有關部門正與沙烏地阿美緊密接觸。

明報報導，丘應樺表示，香港正招攬過百間龍頭企業赴港，杜拜也表示將在香港成立杜拜商會，並積極探討大灣區發展機遇以求合作。

據報導，丘應樺昨早接受商台節目訪問稱，代表團向中東國家講述香港及大灣區發展優勢，並解釋海外企業在港成立地區總部或地區辦事處，將有利打入內地市場，認為中東國家對香港有更深了解。他補充，中東國家發展策略「非常符合」香港未來發展走向。

報導稱，被問到沙烏地阿美是否會赴港第二上市時，丘稱對方表明會盡快赴港考察了解實際情况，雙方正緊密商談。至於沙烏地坐擁逾兆美元資產的3個主權基金，丘說此類主權基金對香港有充足信心，又說其在經濟多元化和分散投資的考慮下，並非一定投資歐美市場，香港可是另一選擇。

報導說，本屆港府強調「搶人才」、「搶企業」，其中 《施政報告》要求投資推廣署3年內吸引1100間企業赴港，丘應樺表示，港府將從土地、稅務及財務方面加強吸引力，目前進度良好及樂觀。

另據文匯報報導，香港廣東社團總會癸卯年新春團拜酒會暨「助力廣東高質量發展，共創粵港美好未來行動」啟動禮，昨在香港會展中心舉行。李家超致辭時表示，總會推出的一系列粵港交流合作活動，充分反映出總會對推動粵港融合發展。他已計畫盡快到訪廣東省，與省和其他大灣區城市的領導會面，共商推進粵港合作和大灣區建設的工作。

香港 灣區 投資

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