我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

拒刪送囚車、黃頭盔 香港短片節兩片棄映

香港新聞組／香港19日電
ifva獨立短片及影像媒體節動畫組入圍作品《失去的部分》，有一幕黑白畫面為一把放在海旁的已打開雨傘。（視頻截圖）
ifva獨立短片及影像媒體節動畫組入圍作品《失去的部分》，有一幕黑白畫面為一把放在海旁的已打開雨傘。（視頻截圖）

第28屆ifva獨立短片及影像媒體節下月將公開放映多套入圍作品。但公開組入圍作品《失去的部分》出現社運現場、送囚車等場面，另一部動畫組入圍作品《城堡裡的大象》有佩戴黃色頭盔人物畫面；兩套作品因未符合電影、報刊及物品管理辦事處放映規定，被要求刪減部分內容，在未能放映完整版本下，導演決定取消放映。

明報報導，其中前者去年9月曾獲准在港放映，惟後來按ifva大會要求就下月公映再送檢時卻被要求刪減內容。有學者認為，反映不同電影檢查員對影片及紅線均有不同主觀詮釋。

據報導，ifva大會日前先後在臉書發帖，為涉事兩套作品所屬組別的公映活動宣傳，帖文呼籲公眾購票入場支持本地創作，惟在文章最後「備註」稱，《失去的部分》及《城堡裡的大象》均因「電影、報刊及物品管理辦事處對該作品放映許可的要求，而無法放映完整版本，該影片導演決定不作放映」。

報導稱，《失去的部分》原定下月10日放映，全長30分鐘，片中有社運現場、漏水行人隧道及送囚車等場面。導演陳巧真昨稱，同一部影片去年9月曾在「跳格香港國際舞蹈影像節2022」各上映一場，當時電檢處沒要求刪減， 她不了解為何兩次送檢結果不一樣。

《城堡裡的大象》多個畫面均有頭戴黃色頭盔的人物，其中一幕為有戴黃色頭盔及疑防毒面...
《城堡裡的大象》多個畫面均有頭戴黃色頭盔的人物，其中一幕為有戴黃色頭盔及疑防毒面罩的人，被光照射後急步行走。（視頻截圖）

報導說，另一作品《城堡裡的大象》全長4分45秒，由動畫師李鈺淇製作，有畫面出現頭戴黃色頭盔、疑佩戴防毒面罩的人物，有一幕為頭戴黃色頭盔者疑被人推倒。網站介紹該片以描繪製作者內心世界變化及對香港情感，亦為對當代政治和社會轉變的反思。

ifva獨立短片及影像媒體節動畫組入圍作品《城堡裡的大象》，片中有動畫人物佩戴防...
ifva獨立短片及影像媒體節動畫組入圍作品《城堡裡的大象》，片中有動畫人物佩戴防毒面罩。（視頻截圖）

據報導，翻查及對比今屆及上屆ifva獨立短片及影像媒體比賽參賽詳情及規則，發現大會今屆新增條款，列明入圍作品必須於下月媒體節在香港藝術中心古天樂電影院公開放映，放映版本需與遞交比賽版本完全相同，始有資格競逐獎項。有學者認為不合理，亦令電影界失去其中一個發掘人才的渠道。

電影院 入圍 導演

上一則

瀋陽催生 生3孩的本地戶籍家庭 月補貼500元

下一則

美國制裁奏效 中國5746晶片公司去年被註銷

延伸閱讀

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石
言承旭「夏花」糙漢戀嫩妹 導演回應爭議認了這件事

言承旭「夏花」糙漢戀嫩妹 導演回應爭議認了這件事
北加亞協網路論壇 談香港初創生態有望成下一個矽谷？ 專家：已有好的開始 未來潛力無窮

北加亞協網路論壇 談香港初創生態有望成下一個矽谷？ 專家：已有好的開始 未來潛力無窮
港海關檢逾1.2噸乾魚翅 市值509萬美元

港海關檢逾1.2噸乾魚翅 市值509萬美元

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
詐騙份子盜用照片合成「趙勝利」的軍官照，發給受騙女性 。（取材自紅星新聞）

「國泰民安臉」遭盜照 專騙女性…有人慘失400萬

2023-02-12 08:00

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪