拒刪送囚車、黃頭盔 香港短片節兩片棄映

ifva獨立短片及影像媒體節動畫組入圍作品《失去的部分》，有一幕黑白畫面為一把放在海旁的已打開雨傘。（視頻截圖）

第28屆ifva獨立短片及影像媒體節下月將公開放映多套入圍 作品。但公開組入圍作品《失去的部分》出現社運現場、送囚車等場面，另一部動畫組入圍作品《城堡裡的大象》有佩戴黃色頭盔人物畫面；兩套作品因未符合電影、報刊及物品管理辦事處放映規定，被要求刪減部分內容，在未能放映完整版本下，導演 決定取消放映。

明報報導，其中前者去年9月曾獲准在港放映，惟後來按ifva大會要求就下月公映再送檢時卻被要求刪減內容。有學者認為，反映不同電影檢查員對影片及紅線均有不同主觀詮釋。

據報導，ifva大會日前先後在臉書發帖，為涉事兩套作品所屬組別的公映活動宣傳，帖文呼籲公眾購票入場支持本地創作，惟在文章最後「備註」稱，《失去的部分》及《城堡裡的大象》均因「電影、報刊及物品管理辦事處對該作品放映許可的要求，而無法放映完整版本，該影片導演決定不作放映」。

報導稱，《失去的部分》原定下月10日放映，全長30分鐘，片中有社運現場、漏水行人隧道及送囚車等場面。導演陳巧真昨稱，同一部影片去年9月曾在「跳格香港國際舞蹈影像節2022」各上映一場，當時電檢處沒要求刪減， 她不了解為何兩次送檢結果不一樣。

《城堡裡的大象》多個畫面均有頭戴黃色頭盔的人物，其中一幕為有戴黃色頭盔及疑防毒面罩的人，被光照射後急步行走。（視頻截圖）

報導說，另一作品《城堡裡的大象》全長4分45秒，由動畫師李鈺淇製作，有畫面出現頭戴黃色頭盔、疑佩戴防毒面罩的人物，有一幕為頭戴黃色頭盔者疑被人推倒。網站介紹該片以描繪製作者內心世界變化及對香港情感，亦為對當代政治和社會轉變的反思。

ifva獨立短片及影像媒體節動畫組入圍作品《城堡裡的大象》，片中有動畫人物佩戴防毒面罩。（視頻截圖）

據報導，翻查及對比今屆及上屆ifva獨立短片及影像媒體比賽參賽詳情及規則，發現大會今屆新增條款，列明入圍作品必須於下月媒體節在香港藝術中心古天樂電影院 公開放映，放映版本需與遞交比賽版本完全相同，始有資格競逐獎項。有學者認為不合理，亦令電影界失去其中一個發掘人才的渠道。