拒刪送囚車、黃頭盔 香港短片節兩片棄映
第28屆ifva獨立短片及影像媒體節下月將公開放映多套入圍作品。但公開組入圍作品《失去的部分》出現社運現場、送囚車等場面，另一部動畫組入圍作品《城堡裡的大象》有佩戴黃色頭盔人物畫面；兩套作品因未符合電影、報刊及物品管理辦事處放映規定，被要求刪減部分內容，在未能放映完整版本下，導演決定取消放映。
明報報導，其中前者去年9月曾獲准在港放映，惟後來按ifva大會要求就下月公映再送檢時卻被要求刪減內容。有學者認為，反映不同電影檢查員對影片及紅線均有不同主觀詮釋。
據報導，ifva大會日前先後在臉書發帖，為涉事兩套作品所屬組別的公映活動宣傳，帖文呼籲公眾購票入場支持本地創作，惟在文章最後「備註」稱，《失去的部分》及《城堡裡的大象》均因「電影、報刊及物品管理辦事處對該作品放映許可的要求，而無法放映完整版本，該影片導演決定不作放映」。
報導稱，《失去的部分》原定下月10日放映，全長30分鐘，片中有社運現場、漏水行人隧道及送囚車等場面。導演陳巧真昨稱，同一部影片去年9月曾在「跳格香港國際舞蹈影像節2022」各上映一場，當時電檢處沒要求刪減， 她不了解為何兩次送檢結果不一樣。
報導說，另一作品《城堡裡的大象》全長4分45秒，由動畫師李鈺淇製作，有畫面出現頭戴黃色頭盔、疑佩戴防毒面罩的人物，有一幕為頭戴黃色頭盔者疑被人推倒。網站介紹該片以描繪製作者內心世界變化及對香港情感，亦為對當代政治和社會轉變的反思。
據報導，翻查及對比今屆及上屆ifva獨立短片及影像媒體比賽參賽詳情及規則，發現大會今屆新增條款，列明入圍作品必須於下月媒體節在香港藝術中心古天樂電影院公開放映，放映版本需與遞交比賽版本完全相同，始有資格競逐獎項。有學者認為不合理，亦令電影界失去其中一個發掘人才的渠道。
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