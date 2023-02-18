香港去年總貸款量按年跌3% 20年來首次下滑

香港示意圖。(圖：shutterstock)

2022年香港 金融市場受多項不利因素夾擊，連帶經濟活動亦大受影響。金管局昨公布，去年香港總貸款 量按年跌3%，為2003年以來首次錄得跌幅，而前年則升3.8%。

文匯報報導，銀行業資產質素同樣備受關注，去年特定分類貸款比率升至1.38%，年升0.5個百分點，內地相關貸款的特定分類貸款比率增至2.21%，年升1.35個百分點。金管局表示，留意到上月香港貸款需求已有好轉，隨著香港恢復全面通關有望帶動經濟活動回升，對今年貸款需求審慎樂觀。

香港去年總貸款量為近年來首次錄得跌幅，若以細項畫分，去年用於境外使用貸款總額按年跌10.2%、貿易融資 大跌13.5%，前年分別升1.4%及14.2%，至於內地相關貸款按年跌4.4%，前年則升3.7%。住宅按揭貸款按年增長4.2%，惟仍較前年增幅大幅收窄5.6個百分點，拖欠比率0.06%，微升0.02個百分點。

金管局副總裁阮國恒昨出席記者會時表示，去年貸款需求由升轉跌，主因是占比較大的境外使用貸款減少、貿易融資跌幅亦較大，雖然最近有輕微恢復，但業界對有關需求仍不太樂觀，未來仍要視乎外圍環境表現。不過他亦提到，隨著香港與內地恢復全面通關，留意到上月香港貸款需求，以至企業投資意欲都有即時好轉，但難以用單月表現去預測全年走勢，惟相信隨著香港恢復全面通關下，料今年貸款需求審慎樂觀。

至於銀行業資產質素方面，阮國恒表示，去年特定分類貸款比率仍不算太高，上升速度亦符合預期，未見信貸質素需要太大關注，不過他亦坦言內房貸款相關問題暫時仍未完全解決，雖然內地有出台支援樓市相關措施，惟仍需時觀察有關措施的成效。他強調，內房貸款相關監管工作早於6年至7年前開始，當時已經關注到內地相關貸款明顯上升，並涉及槓桿較高的內房，因此銀行業已提早做好風控措施，相信整體風險仍然可控。

另外，截至去年第四季末，香港負資產住宅按揭貸款宗數有1萬2164宗，按季增加近22倍，是2005年首季尾以來最多。阮國恒表示，樓價下跌會導致負資產個案上升，但目前香港平均新造樓按成數只有約五成，而高成數按揭亦有按揭保險承擔風險，而按保貸款質素比總體按揭貸款平均水平更好，所以不認為目前負資產情況會有為金融市場帶來風險的憂慮。不過他強調會繼續密切監察市況，確保銀行執行的措施合適。