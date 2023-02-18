香港學府首例 港大禁用ChatGPT等AI工具 違者視為抄襲

香港大學禁用ChatGPT等AI工具，違者可視為抄襲，甚至紀律處分，創下香港學府首例。（中新社）

人工智能 （AI ）聊天機械人ChatGPT近日風靡全球，其對答與寫作能力成全球熱話，甚至有大學生借其撰寫論文，引發熱議。香港 大學最新公布，所有港大課堂的作業及評估均一律禁止使用ChatGPT或其他AI工具，若學生需要使用須事先獲得課程講師的書面許可，違者將被視作抄襲，甚至可能面臨紀律處分，為香港首間大學明文禁止使用相關軟件。

明報報導，其他大學也著手處理人工智能衍生的問題，中大稱已成立相關委員會，下周將開會制訂適用政策。港大稱會再提出長遠措施，但未回應如何辨別文章是否由人工智能工具撰寫。浸大表示，若有學生把並非由他們自己完成的功課或作品訛稱由自己完成，會被視為抄襲，大學會採取紀律行動。城大稱需時研究有關議題，現階段未有定案。科大稱會適時檢討大學的相關措施。教大表示絕不容忍任何有違學術誠信的行為，一經發現定必嚴肅處理。

據報導，港大副校長何立仁（Ian Holliday）昨向師生發電郵，先形容ChatGPT為「使全球教育界震盪（shaking up global education）」的語言模型，校方打算在校內就人工智能工具對教與學的影響舉行討論，讓師生參與。教師若懷疑學生在未有注明出處下使用人工智能工具，可傳召學生討論、額外口試或現場考試等。

報導稱，香港無線科技商會主席李勁華稱，研發ChatGPT的公司OpenAI已設立工具幫助辨別文章是否由AI機械人撰寫，但不一定準確，即使是AI生成的文章，經人手稍微修改就有可能避過工具審核，形容禁令「就好似20年前說不准用Google做功課」。他認為學生或能利用人工智能工具把功課「做好些」，因擔心被濫用而一刀切禁止，未必是最好做法。

報導說，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑提醒這些AI機械人提供的資訊未必準確，而用家不會知道它是錯的」。

此外，報導指出，受移民潮影響，不同行業均見人才流失，工程師學會會長卜國明表示，人才流失情況去年下半年已穩定下來，最新《建造業人力預測報告》表示，學會估算工程師未來5年平均短缺約3000人，學會建議於三方面應對，包括提升生產力，運用新科技、物料及技術；擴大工程師人才庫，引入外地專才；往中學及大學宣傳，吸納新血。