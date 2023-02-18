赴土耳其救援隊回香港 李家超讚優秀

赴土耳其救援隊回港，特首李家超（左二）到場出席迎接儀式，讚揚救援隊員展示愛心、專業及公務員團隊的優秀。（取材自臉書）

土耳其上6日發生7.8級地震，連同鄰國敘利亞的遇難人數逾4.3萬。內地及香港 救援隊完成當地搜救後一同乘坐國航包機返抵北京 。香港政務司長陳國基、保安局長鄧炳強及消防處長楊恩健昨早專程赴京迎接，其後聯同香港救援隊員於今日凌晨抵港，特首李家超到場出席迎接儀式，讚揚救援隊員無私付出，展示愛心、專業及公務員團隊的優秀。

大公報報導，香港救援隊在土耳其逗留九天，成功救出兩男兩女共四名倖存者；在首都機場 舉行的歡迎儀式上，國務院港澳事務辦公室副主任王靈桂稱讚香港救援隊是香港驕傲，國家驕傲。

另據明報報導，土耳其駐港總領事、外交部駐港特派員公署、保安局、消防處、衛生署、入境處官員均出席港府儀式，特首逐一與返港隊員握手交談。李家超稱知道部分隊員在當地「凍到睡不好覺」，但仍以「熱誠抵住冷風」爭分奪秒拯救生命，20日將再邀隊員到禮實府致謝。

報導說，載著內地及香港救援隊的專機昨午4時許抵達北京首都國際機場，機場舉行歡迎儀式，外交部、港澳辦及香港等官員都有出席。陳國基於歡迎儀式致辭感謝兩隊救援隊肩負艱巨救援任務，到土耳其災區拯救生命，並代表香港市民和香港向他們致敬，他亦感謝國家向香港救援隊於當地救援時提供食物、燃油等支援。

另外，報導指出，13日到達安卡拉省的香港紅十字會總監林傳芃與2名職員，昨以視像方式受訪，林稱現時當地環境惡劣，災民需大量過冬物資，醫療設施不足，擔心或出現「二次災難」如爆發傳染病。林稱香港紅十字會已撥出40萬元（港幣，下同，約5萬美元）賑災，呼籲港人捐款幫助當地災民，稱現時已籌得1000萬元善款，最終目標55億元，在未來兩年援助375萬災民。