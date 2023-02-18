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香江風情／香港賞櫻新熱潮 事關台灣

香港特派員李春
遊客在香港花園賞櫻拍照。（路透）
遊客在香港花園賞櫻拍照。（路透）

香港不是花都，卻是愛花之城，維多利亞公園年宵花市有香港一年一度的焦點、太子「花墟」則是天天都在的熱鬧。香港人雖如此愛花，今春香港賞櫻新熱，還是令人有些意外，而新熱中的焦點是台灣櫻。

香港人的春天，去日本賞櫻是最大節目，過去三年疫情令其淡化，好不容易開關，又因航機爭拗令人止步，好在香港有櫻初長成，在香港賞櫻，2月中成了話題，各種各樣的賞櫻攻略湧現，社交平台上也是各種各樣的打卡心得。

說到賞櫻，定會好奇香港人賞的是什麼櫻？今年的標準答案，可以說主要是香港人口中的「台灣櫻花」。不僅香港今年新櫻花景點以台灣櫻為主，香港新近公推八大賞櫻打卡熱點中，至少大埔嘉道理農場暨植物園、長洲關公忠義亭、大帽山郊野公園、將軍澳香港單車館公園、昂坪纜車近傍的「昂坪春花徑」五個，是以台灣櫻為主。

香港素有「石屎森林」即水泥森林之稱，在香港難見林蔭大道，更無成片花海。早年的香港政府，也想種樹栽花美化城市，一度大規模種植洋紫荊樹，2000年官府更和非牟利團體合作，想將香港建成「洋紫荊之都」，數年滿城種了數以萬計洋紫荊，結果花是上了香港區旗和鈔票，但樹在城中卻未成氣候。

在港人赴日賞櫻熱中，香港早年也有人鼓吹香港版的「櫻花經濟」，但從日韓引進品種又是去多存少，成功的要數中文大學校園特殊的環境中，種成了一些河津櫻。在香港環保人士點醒下，才知香港屬亞熱帶氣候，空氣中鹽分過高，對櫻花來說過於潮熱鹹濕，令櫻花難以存活，反而種植台灣山櫻，最易成活。

今天香港種得成了氣候的，正是由台灣引進的山櫻花，有的以其學名來稱叫鐘花櫻桃，有的則簡稱為山櫻，其實跟全台遍植的山櫻，甚至台中市花，是同科同屬。香港的植物學家說，目前香港種得最成功的就是台灣山櫻，也有人考慮以此種作基礎，再種植出其他的變種和雜交種，那可能在香港櫻花景色更成功。

香港觀光業界也有組織香港本地賞櫻遊，其中有人認為，台灣現已開放港澳自由行，目前又正值台灣的櫻花熱季，但卻未看到面向港人的台灣賞櫻遊節目，實在有些可惜。

香港 賞櫻 植物園

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