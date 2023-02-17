港初選案 區諾軒：蘋果日報提供論壇場地 高喊一起衝

香港示意圖。(圖：shutterstock)

47人涉嫌策畫及組織參加2020年7月的所謂「35+初選」，被控干犯香港國安法串謀顛覆國家政權罪，其中16名被告不認罪，案件昨日在西九龍法院大樓進行第九日審訊，認罪的區諾軒繼續作供。

大公報報導，區諾軒透露，戴耀廷「試圖迎合不同的意見」推銷「積極運用基本法權力否決財政預算 案」的條款，並與眾人商定舉行選舉論壇。選舉論壇由多家反中亂港傳媒協辦，蘋果 日報更提供場地。呈堂錄影顯示，多名被告在論壇上揚言要「將肢體抗爭帶入議會」，又高喊「衝！一起衝！」

昨日控方先就新界東協調會議的情況提問。區諾軒供稱，戴耀廷在會上繼續推銷「積極運用基本法權力否決財政預算案」的條款，並「試圖迎合不同的意見」說服眾人。他說，戴耀廷表示就算只用「積極」，都勝過「不用行前一步」，而會上並沒有人質疑「行前一步」的具體含義。

區諾軒續指，他只出席過新界東首兩次會議，不清楚是否有第三次。他承認，每個選區有即時通訊軟件群組，用作發布訊息。他亦在新界東的群組中，惟在被捕前已經刪除手機 記錄。

區諾軒隨後作供稱，超級區議會選區亦曾舉行協調會議，會議出席者包括他自己，以及戴耀廷、涂謹申、鄺俊宇、王百羽、李予信和岑敖暉。戴耀廷引導會議討論，但由於當時其他協調會議「大局已定」，因此會議很快結束。

就何謂「大局已定」，區諾軒供述，會議上達成四項共識，包括各選區都會進行初選、為各選區定下勝選議席目標、確定勝選者如喪失選舉資格的遞補機制，以及確定舉辦選舉論壇。

區諾軒表示，戴耀廷建議可以找「同路人」媒體合作。其後，在蘋果日報、「D100」、「立場新聞」及「城寨」等四間媒體協助下，共舉行了6場選舉論壇，由蘋果日報提供論壇場地，並製作節目錄影播出。

控方表示，計畫在庭上播放選舉論壇的片段。辯方律師隨即聲稱可能就選舉論壇內容提問，因而改為播放全部6場選舉論壇錄影，每段長約1小時20分鐘。

昨日完成播放了九龍西選舉論壇的錄影。錄影顯示，多位候選人揚言要「將肢體抗爭帶入議會」、「推翻政權」、「打國際線制裁中國」、「攬炒」。有在場被告在錄影中登場，高喊「衝！一起衝！」引起庭上眾人側目，當事人回以尷尬笑容。