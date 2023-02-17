我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

港初選案 區諾軒：蘋果日報提供論壇場地 高喊一起衝

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

47人涉嫌策畫及組織參加2020年7月的所謂「35+初選」，被控干犯香港國安法串謀顛覆國家政權罪，其中16名被告不認罪，案件昨日在西九龍法院大樓進行第九日審訊，認罪的區諾軒繼續作供。

大公報報導，區諾軒透露，戴耀廷「試圖迎合不同的意見」推銷「積極運用基本法權力否決財政預算案」的條款，並與眾人商定舉行選舉論壇。選舉論壇由多家反中亂港傳媒協辦，蘋果日報更提供場地。呈堂錄影顯示，多名被告在論壇上揚言要「將肢體抗爭帶入議會」，又高喊「衝！一起衝！」

昨日控方先就新界東協調會議的情況提問。區諾軒供稱，戴耀廷在會上繼續推銷「積極運用基本法權力否決財政預算案」的條款，並「試圖迎合不同的意見」說服眾人。他說，戴耀廷表示就算只用「積極」，都勝過「不用行前一步」，而會上並沒有人質疑「行前一步」的具體含義。

區諾軒續指，他只出席過新界東首兩次會議，不清楚是否有第三次。他承認，每個選區有即時通訊軟件群組，用作發布訊息。他亦在新界東的群組中，惟在被捕前已經刪除手機記錄。

區諾軒隨後作供稱，超級區議會選區亦曾舉行協調會議，會議出席者包括他自己，以及戴耀廷、涂謹申、鄺俊宇、王百羽、李予信和岑敖暉。戴耀廷引導會議討論，但由於當時其他協調會議「大局已定」，因此會議很快結束。

就何謂「大局已定」，區諾軒供述，會議上達成四項共識，包括各選區都會進行初選、為各選區定下勝選議席目標、確定勝選者如喪失選舉資格的遞補機制，以及確定舉辦選舉論壇。

區諾軒表示，戴耀廷建議可以找「同路人」媒體合作。其後，在蘋果日報、「D100」、「立場新聞」及「城寨」等四間媒體協助下，共舉行了6場選舉論壇，由蘋果日報提供論壇場地，並製作節目錄影播出。

控方表示，計畫在庭上播放選舉論壇的片段。辯方律師隨即聲稱可能就選舉論壇內容提問，因而改為播放全部6場選舉論壇錄影，每段長約1小時20分鐘。

昨日完成播放了九龍西選舉論壇的錄影。錄影顯示，多位候選人揚言要「將肢體抗爭帶入議會」、「推翻政權」、「打國際線制裁中國」、「攬炒」。有在場被告在錄影中登場，高喊「衝！一起衝！」引起庭上眾人側目，當事人回以尷尬笑容。

蘋果 預算 手機

上一則

「比翼雙飛的愛情」轟-6K機長與空軍女飛行員甜蜜領證

下一則

香港電視台、電台須降英語節目 從80%下調至55%

延伸閱讀

選區重畫公聽 布碌崙華社抵制分割

選區重畫公聽 布碌崙華社抵制分割
選區重畫 布碌崙3區惹爭議

選區重畫 布碌崙3區惹爭議
州眾議會選區重畫 布碌崙華社遭切割 籲請願

州眾議會選區重畫 布碌崙華社遭切割 籲請願
印度裔公校家長 參選華埠選區市議員

印度裔公校家長 參選華埠選區市議員

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
詐騙份子盜用照片合成「趙勝利」的軍官照，發給受騙女性 。（取材自紅星新聞）

「國泰民安臉」遭盜照 專騙女性…有人慘失400萬

2023-02-12 08:00
近日「成都街頭某路段出現大量飛鳥『撞』向路邊大樹」的影片在網上傳播，引發關注。(網路照片)

成都大量飛鳥撞向路邊大樹 地震前兆？ 專家回應了

2023-02-10 13:14

超人氣

更多 >
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用