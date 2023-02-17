助大灣區融合發展 香港首設內地課程私校

香港教育局16日宣布，將新成立一所開辦內地課程的學校。（本報資料照片）

為助推粵港澳大灣區 融合發展，香港教育局 16日宣布，將新成立一所開辦內地課程的學校，最快於2026/27學年開始營運，並分階段提供國家9年義務教育內地課程及高中階段的課程，提供約900個內地課程的中小學學額。

大公報報導，香港教育局指出，經過甄選，耀中耀華教育網路有限公司為最合適的申請團體，接下來，將在北部都會區天水圍的一處全新土地，成立一所提供內地課程的非營利私立學校「香港耀華學校」。

香港教育局發言人指出，隨著粵港澳大灣區的蓬勃發展，香港將促進大灣區內人才互動並增強發展動能，為內地因工作或投資赴港居住人士的子女，提供在港修讀內地課程的中、小學教育服務，就讀學生可因應需要，在返回內地原居地時繼續升學。

隨著港版國安法實施、粵港澳大灣區發展戰略推動，近年香港在教育領域強化與內地聯繫，一直受到關注，例如去年6月，香港教育局上載首批通過評審的公民科科本後，課程就將「內地考察」列為重要一環。

教育局發言人表示，教育局透過校舍分配委員會的公開和公平競逐機制分配有關土地。當局在2021年7月邀請相關團體表達意向，共收到8份申請。由非官方人士和政府人員組成的校舍分配委員會負責審議申請，過程中仔細考慮了團體營辦內地課程的經驗和能力，是否有良好的管治架構、妥善的管理制度和穩健的財政基礎，以及其辦學計畫書的質素等因素。