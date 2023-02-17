我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

內地主導 國際調解院籌備辦在港成立 全球首個專門組織

記者廖士鋒／香港17日電
「國際調解院籌備辦公室」16日在香港成立，這個新的機構由中國外交部條約法律司副司長孫勁（左一）出掌。（取材自港府新聞網）
「國際調解院籌備辦公室」16日在香港成立，這個新的機構由中國外交部條約法律司副司長孫勁（左一）出掌。（取材自港府新聞網）

由內地主導的「國際調解院」籌備辦公室16日正式於香港成立，將會推動「國際調解院公約」的談判。中國外交部長秦剛表示，這是世界上首個專門以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織，將「超越司法和仲裁你輸我贏的侷限性，為各國和平解決國際爭端提供新的選擇」。中共政治局委員、中共外事辦主任王毅則在賀信中喊話「早日完成談判」。

據外交部官網消息，秦剛在成立儀式上發表視訊致詞時提出四點建議，包含要恪守相互尊重的宗旨，通過協商找到解決方案；要發揮共商共建的合力，對所有國家開放，大家商量著辦；要秉持開放包容的精神，充分吸納各大文明和法系優長；要實現均衡發展的目標，增強發展中國家參與度，推動國際爭端解決機制向更加公平普惠的方向發展。

王毅則發出賀信，內容提到，當前世界進入新的動盪變革期，單邊主義、冷戰思維、霸凌行徑盛行，和平赤字、安全赤字、治理赤字加重。

「站在歷史的十字路口，我們需要有破解難題的良方、凝聚共識的力量和引領時代的擔當」。王毅強調，「希望籌備辦公室在香港特區政府的大力支持下，早日完成談判，為促進人類和平事業、推動構建人類命運共同體作出更大貢獻」。

官方表示，成立儀式有多個2022年10月「關於建立國際調解院的聯合聲明」簽署國代表以線上或線下方式出席，包含印尼、巴基斯坦、寮國、柬埔寨、塞爾維亞、白俄羅斯、蘇丹、阿爾及利亞、吉布地等國代表。

另據港府消息，香港特首李家超致詞時指出，香港將積極參與推展建立國際調解院，作為以調解解決國際爭議的國際組織，特區政府會全力支持籌備辦公室，開展和組織國際公約談判和建立國際調解院的籌備工作。

公開資料顯示，國際調解院籌備辦公室由孫勁出任主任，將組織建立「國際調解院公約」的國際談判及推動國際調解的應用。而根據官方訊息，孫勁具有武漢大學國際法博士學位，現為中國外交部條約法律司副司長。

香港 王毅 秦剛

上一則

中國學校「瘦身潮」…一覺醒來，母校消失

下一則

中伊聯合聲明發布 習近平同意擇期訪問伊朗

延伸閱讀

中法戰略對話 王毅：願儘快重啟戰略、財金和人文交流

中法戰略對話 王毅：願儘快重啟戰略、財金和人文交流
布林肯將出席慕尼黑會議 國務院避談是否見王毅

布林肯將出席慕尼黑會議 國務院避談是否見王毅
擊落氣球後 中美高層首見？傳布林肯本周慕尼黑會王毅

擊落氣球後 中美高層首見？傳布林肯本周慕尼黑會王毅
氣球事件以來首度 傳布林肯本周會王毅

氣球事件以來首度 傳布林肯本周會王毅

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
詐騙份子盜用照片合成「趙勝利」的軍官照，發給受騙女性 。（取材自紅星新聞）

「國泰民安臉」遭盜照 專騙女性…有人慘失400萬

2023-02-12 08:00
近日「成都街頭某路段出現大量飛鳥『撞』向路邊大樹」的影片在網上傳播，引發關注。(網路照片)

成都大量飛鳥撞向路邊大樹 地震前兆？ 專家回應了

2023-02-10 13:14

超人氣

更多 >
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用