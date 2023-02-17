香港去年人口733萬 連跌3年 6萬人移出

據港府16日發表的數字顯示，去年底的香港人口的臨時數字為733萬3200人，與前年底人口相比，減少6萬8300人，跌幅為0.9%。（中通社）

港府統計處16日公布，2022年香港 人口約為733萬人，較2021年減少約6.8萬，跌幅為0.9%，亦是連續第3年錄得跌幅。期內淨移出人數超過3.8萬人，當中有2.1萬名單程證人士移入，但有6萬香港居民淨移出，是2021年的約2.1倍。港府表示，香港居民在離境時毋須向港府申報外遊目的，因此沒有港人移居外地的直接統計數字。

綜合香港01、明報等媒體報導，港府統計處數字顯示，2022年底的香港人口的臨時數字為733萬3200人，與2021年底人口740萬1500人比較，減少6萬8300人，按年跌幅為0.9%。翻查資料，2019年人口為752萬人，2020為742萬人，即連續3年錄得下跌。

港府發言人表示，去年自然減少人數有所擴大，這與本地人口高齡化及COVID-19第五波疫情 有關。有學者料移民 人數基本平頂，指港人數年間歷經疫情及社會風波，「已看盡了香港不好的一面，要走的都走了」，未來一年人口會否續跌，視乎香港能否提升定居吸引力補充人才。

香港出生數字創1961年有紀錄以來最低，去年自然減少2萬9500人，港府指出，自然減少在去年有所擴大，香港的生育率一直在亞洲經濟體中屬於最低的地方之一，出生人數由2019年的5萬2900人大幅下跌至2022年的3萬2500人。另一方面，隨著人口高齡化的趨勢，加上2022年第五波疫情，死亡人數在同期由4萬9000人上升至6萬2100人，防控措施逐步放寬後，移入香港人數直至年底慢慢回升。

港府相信，疫情影響了人才流入，尤其是那些持有短期工作簽證／進入許可的人士，去年下半年人口跌幅較上半年有所收窄，預期隨著香港與內地及世界各地恢復正常往來，香港的社會及經濟將進一步復常，影響人才流入的有關因素會逐漸消散，港府目標2023年至2025年期間，每年通過人才入境計畫輸入至少3萬5000名預計逗留至少12個月的人才。

環凱移民顧問董事張家禧表示，去年經英國BNO簽證、加拿大「救生艇」計畫離港者分別以家庭及年輕人為多，去年下半年移民申請宗數整體放緩，認同今年移民人數平穩向下。