護新聞自由 全球香港媒體人合辦網媒「棱角」

全球香港媒體人合辦網媒「棱角」， 護新聞自由。 (棱角官網截圖)

香港 媒體環境自港區國安法 實施後迅速惡化，散布各國的前香港新聞工作者1月間共同創立全球輪班制作業的新網媒「棱角」。總編輯潘麗貞表示，棱角創立初衷是想維持香港新聞和言論的自由。

美國之音中文網報導，「棱角」（The Points）是一群流散在台灣、英國、美國、加拿大、澳洲等國，且不甘當今港府摧毀新聞自由的前香港新聞工作者共同成立。目的是能盡一己之力，繼續監察早已面目全非的香港社會百態。

根據報導，「棱角」首創以24小時全球輪班制，編採各地新聞與深入專題，從香港人視角報導全球港人故事與世界大事。

事實上，自港區國安法實施後到「棱角」創立前，一些出身蘋果 日報、立場新聞等自由派媒體的香港新聞工作者，也自行或聯手創立了不少小型網媒，像是追新聞、ReNews、大城志、同文Commons等。

曾任職壹傳媒集團的潘麗貞日前接受美國之音專訪時說，看到國安法實施後，蘋果日報、立場新聞等媒體相繼倒下，同事被迫離職甚至離開香港流散各地後，便產生把這些流散各地的媒體人重新聚集起來的念頭，且在危機中「嘗試創造一些機會」，這就是創辦「棱角」最早的念頭。

潘麗貞說，基本上這群香港媒體人看到，未來香港媒體的環境將會很惡劣，因為「那條紅線很明顯在那裡，而且很容易會抵觸到那條紅線」。那麼如何維持新聞自由與言論自由生態？大家於是開始思考，是否可以重新找回一個機會？將這些媒體人重新聚集起來，建立一個媒體。

潘麗貞指出，流散異地港人在適應日常新生活、尋找工作、協助子女就學方面負擔百般沉重，如今還要面對海量的建制派媒體對他們冷嘲熱諷。在這種情況下，建立支持自由民主的新興網媒就顯得更加重要，作用就是要抵制這些帶有誤導性質的資訊氾濫。

她並期許，「棱角」能廣開言路，匯聚百家學說，成為獨立媒體人的自由參與媒體平台，且不會因某一種思想或學說被定性為禁忌，而將它排除在外。只要文章品質達標且不涉及誹謗與人身攻擊，必然無限歡迎。