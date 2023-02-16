我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意

金山日落區爆炸1死1傷 原是家庭毒品「作坊」

護新聞自由 全球香港媒體人合辦網媒「棱角」

香港新聞組╱香港16日電
全球香港媒體人合辦網媒「棱角」， 護新聞自由。 (棱角官網截圖)
全球香港媒體人合辦網媒「棱角」， 護新聞自由。 (棱角官網截圖)

香港媒體環境自港區國安法實施後迅速惡化，散布各國的前香港新聞工作者1月間共同創立全球輪班制作業的新網媒「棱角」。總編輯潘麗貞表示，棱角創立初衷是想維持香港新聞和言論的自由。

美國之音中文網報導，「棱角」（The Points）是一群流散在台灣、英國、美國、加拿大、澳洲等國，且不甘當今港府摧毀新聞自由的前香港新聞工作者共同成立。目的是能盡一己之力，繼續監察早已面目全非的香港社會百態。

根據報導，「棱角」首創以24小時全球輪班制，編採各地新聞與深入專題，從香港人視角報導全球港人故事與世界大事。

事實上，自港區國安法實施後到「棱角」創立前，一些出身蘋果日報、立場新聞等自由派媒體的香港新聞工作者，也自行或聯手創立了不少小型網媒，像是追新聞、ReNews、大城志、同文Commons等。

曾任職壹傳媒集團的潘麗貞日前接受美國之音專訪時說，看到國安法實施後，蘋果日報、立場新聞等媒體相繼倒下，同事被迫離職甚至離開香港流散各地後，便產生把這些流散各地的媒體人重新聚集起來的念頭，且在危機中「嘗試創造一些機會」，這就是創辦「棱角」最早的念頭。

潘麗貞說，基本上這群香港媒體人看到，未來香港媒體的環境將會很惡劣，因為「那條紅線很明顯在那裡，而且很容易會抵觸到那條紅線」。那麼如何維持新聞自由與言論自由生態？大家於是開始思考，是否可以重新找回一個機會？將這些媒體人重新聚集起來，建立一個媒體。

潘麗貞指出，流散異地港人在適應日常新生活、尋找工作、協助子女就學方面負擔百般沉重，如今還要面對海量的建制派媒體對他們冷嘲熱諷。在這種情況下，建立支持自由民主的新興網媒就顯得更加重要，作用就是要抵制這些帶有誤導性質的資訊氾濫。

她並期許，「棱角」能廣開言路，匯聚百家學說，成為獨立媒體人的自由參與媒體平台，且不會因某一種思想或學說被定性為禁忌，而將它排除在外。只要文章品質達標且不涉及誹謗與人身攻擊，必然無限歡迎。

香港 港區國安法 蘋果

上一則

港電視台、電台須大降英語節目比率 新規引熱議

下一則

勞務糾紛引殺機 廣東東莞電子廠 驚傳員工刺殺3主管

延伸閱讀

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石
香港大手筆送50萬張機票 誰有資格、該如何取得？

香港大手筆送50萬張機票 誰有資格、該如何取得？
港澳赴台自由行鬆綁 陸客何時開放？陸委會：視疫情

港澳赴台自由行鬆綁 陸客何時開放？陸委會：視疫情
港舖賣貓狗肉 漁護署證實有貓DNA 蒐證準備檢控

港舖賣貓狗肉 漁護署證實有貓DNA 蒐證準備檢控

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
詐騙份子盜用照片合成「趙勝利」的軍官照，發給受騙女性 。（取材自紅星新聞）

「國泰民安臉」遭盜照 專騙女性…有人慘失400萬

2023-02-12 08:00

超人氣

更多 >
誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀
騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食