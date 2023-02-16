高才通7周申請破萬人 逾半是世界百大名學畢業

香港「高端人才通行證計畫」推行7周，申請人數破萬，其中逾半為30歲以下的年輕人。（取材自新華網)

香港 勞工及福利局局長孫玉菡昨天表示，「高端人才通行證計畫」（高才通）推行7周後申請人數突破1萬，申請者一半為30歲以下的年輕人。目前已處理的申請約8400宗、已批出的申請約7700宗。

香港電台報導，過去幾年，香港先後發生「反送中 」運動及COVID-19疫情，導致許多人離港，人才流失，根據去年10月19日特首李家超在施政報告指出，過去2年，香港勞動人口流失約14萬，李家超去年底因此提出吸引高端人才計畫。

孫玉菡表示，申請者以年輕人居多，30歲以下的申請者約占申請總數的一半，約97％的申請者為50歲或以下；所有申請者中，有一半是世界百強大學畢業、過去5年有至少3年工作經驗；有六分之一的申請者年收入超過250萬港元(約32萬美元)。

報導稱，香港政府在2022年施政報告中提出一系列「搶人才」措施，其中，高才通計畫在2022年12月28日開始接受申請，目的在於補充香港人才，申請分為ABC類。

其中，A類是高薪人士，申請條件是在申請前一年，全年收入達250萬港元或以上（或等值外幣）；B類為全球百強大學畢業，並在5年內累積最少3年工作經驗；C類為申請前5年全球百強大學畢業，但工作經驗少於3年，C類人士每年上限1萬人。

報導稱，過去5年內曾上榜的學校都計算在內，全球共有176所大學，其中香港本地大學有5所，內地有9所，包括：清華大學、北京 大學、復旦大學、上海交通大學、浙江大學、中國科學技術大學、南京大學、中山大學、華中科技大學。

只要擁有以上9所內地名校本科學位，不論是否有高薪、處於高管、所在行業等等，都擁有申請香港高才通計畫的資格。

不過需要注意，高才通計畫可以用「2+3+3」的模式，或「2+6」的頂尖人才模式進行續簽，續簽時申請人必須在港已獲得聘用，或已在香港開辦或參與任何業務。換句話說，香港高才通計畫對拿到簽證後，續簽要求是比較嚴格的。