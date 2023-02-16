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2前高層涉批2億工程…香港機場貪汙案10人遭起訴

特派員李春╱香港16日電
香港國際機場第三跑道已於去年11月25日啟用，但機場興建工程弊案卻不斷擴大。(中通社)
香港國際機場第三跑道已於去年11月25日啟用，但機場興建工程弊案卻不斷擴大。(中通社)

香港機場第三條跑道興建工程爆出貪汙大案。香港廉政公署在已檢控兩人基礎上，昨天再宣布檢控八人。香港廉政公署認為，案件涉及大型基建項目和大量公共資源，有重大公眾利益，因此極為重視，不排除會有更多人被捕。

香港廉政公署昨日公布香港機場管理局第三跑道工程弊案，再起訴8人，至此累計已有10人被起訴，共涉及15項控罪，包括行賄、受賄、洗錢及串謀盜竊等。

此案爆發於2017年至2022年8月，時任香港機場管理局總經理的殷國強和首席高級經理李永輝，疑共收受430萬元(港幣，下同，約55萬美元)賄款，以協助分包商和供應商取得合約和訂單，並在工作上獲得優待。

涉案的合約和訂單總額超過2億元，包括1.4億元物料供應訂單、2800萬元填料供應運輸合約，以及逾3700萬元鋼平台工程合約。

香港廉政公署稱，這宗案件是收到市民投訴後，花一年時間調查，被檢控者包括機管局的經理、砂供應商經營者和職員、填料供應運輸分包商負責人和職員，以及鋼工程分包商董事和親信等。

香港廉政公署執行處總調查主任鄭礎明說，案件主要影響機場管理局行政和財務支付，沒有發現工程品質和物料規格出現問題。 香港機場管理局認為，案件涉及個別人士的操守問題，機管局大致廉潔。

香港新聞組╱香港16日電

大公報報導，10名被告年齡介乎27至65歲，其中三名被告為機管局前總經理殷國強、前首席高級經理李永輝及其妻子陳珏丹，另外四名被告與兩間三跑項目分判商有關，分別為多金鋼結構工程董事李錦安及其親信屈紀章；卡樂工程東主吳啟安及前項目經理廖偉倫；其餘三人來自一間三跑項目供應商駿豐工程，包括經營者王清梧及黃斌漢，以及其獨資董事兼股東黃汝鏗。

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