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台恢復自由行 港赴台機票漲 旅界：日限飛令 料更多港人遊台

香港新聞組／香港15日電
台灣自2月20日上午9時起，開放港澳人士自由行赴台，業界指在日本限飛令下，預料更多港人遊台。圖為台灣新北市的野柳地質公園。（中通社）
台灣自2月20日上午9時起，開放港澳人士自由行赴台，業界指在日本限飛令下，預料更多港人遊台。圖為台灣新北市的野柳地質公園。（中通社）

台灣宣布20日起恢復處理港澳居民申請赴台臨時入境停留許可（網簽），意味港人事隔3年終可赴台自由行旅行。香港快運、國泰機票應聲漲價，旅遊促進會總幹事崔定邦稱，相信在日本對香港航班仍實施限飛令下，未來復活節旺季或有更多港人選擇遊台。

明報報導，有香港旅行社及旅議會表示，現時香港往返台灣的航空運力僅為疫前兩至三成，除機票價格會被搶高，亦擔心機位有限或成業界瓶頸。

據報導，台灣陸委會昨早11時公布消息，記者分別於中午12時及晚上8時到各航空公司官網查詢2月20日出發往台北、24日回港的航班，發現香港快運不包寄艙行李的機票已由2000多元升至3200多元（港元，下同，約407.7美元），國泰連寄艙行李機票亦由3000多元升至3200多元。旅議會總幹事楊淑芬亦擔心，以現時航空運力未必能應付港人需求。

台灣交通部觀光局數據顯示，疫前每年平均有約150萬港人赴台，當中約120萬至130萬為觀光客。旅遊平台Trip.com表示，港人赴台自由行消息前日起傳出後，截至昨午4時香港網站及手機App往台灣的航班搜索量較上周同期增逾四成，昨凌晨至昨午4時的預訂機票數量更較上周同期急升12倍。

報導稱，縱橫遊執行董事袁振寧稱，估計業界生意受惠措施可升一至三成，其旅社現每月有15至20團往台灣，會視乎機位數量加團，但現時往返台灣機位量只回復疫前約兩成，來回機票價格疫前平均約1200多元，他估計將被搶高。

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