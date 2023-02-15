美總領事會港官 放寬為提前知會

香港示意圖。(圖：shutterstock)

中國外交部日前放寬美國駐香港 總領事會晤香港政界人士的要求，由事前須獲中方批准改為提前知會即可。

據明報報導，在中美關係陷入低潮後，中方自2020年起規定，美國駐港澳總領事與香港官員及政界人士會面前，需要得到中國外交部駐港特派員公署批准。報導指出，去年11月起，中方放寬相關要求。

報導指出，美國駐港澳總領事館回覆該報查詢時證實，根據中國外交部的新要求，美國駐港總領事會見港府官員或公立教育 機構前，提前五天知會外交公署即可。

報導引述美國總領館發言人說，提前知會安排取代先前中國外交部要求美國總領事在同類會面前，須獲外交公署提前批准的要求。發言人重申，美國領事及其他美國外交官定期與香港官員、議員、商界、學界等人士會面，是正常外交活動。

不過，報導引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，中方的做法名義上是放寬，但實際意義不大。他表示，當前中美關係緊張，反對派接觸美國不如過去積極，因為擔心被指「勾結外國勢力」，而會面也要知會中方；而在美國敵視中國的態度下，香港「愛國菁英」就算跟美方會面，也難以透過接觸改變氣氛。