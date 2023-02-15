港有線收費電視 提前6年還牌 6月1日起停運 68萬用戶受影響

開台30年的香港有線電視，預計6月1日起終止傳送收費電視信號。（取材自香港電台）

今年迎來開台30載的有線電視，敵不過互聯網時代衝擊，提前交還牌照，終止虧損連年的收費電視業務，預計6月1日起終止傳送收費電視信號，預計68萬用戶受影響；目前市場上只剩下電訊盈科旗下的Now TV一家收費電視。近年在互聯網免費資訊及串流平台等新媒體衝擊下，香港 電視行業經營困難，亞洲電視更於2016年「熄燈」，交還頻譜。

綜合媒體報導，這是繼2017年電視廣播（TVB）之後，再有電視台交還收費電視牌照。

有線電視母企有線寬頻表示，鑑於近年媒體市場結構急速改變，環球收費電視經營者，以及付費內容提供者競爭日益激烈，在檢視業務組合後，決定將原本在2029年5月底到期的本地收費電視牌照，提前6年交還予港府。商務及經濟發展局發言人表示，有線電視近年持續虧損，經營環境困難，交還收費電視牌照純屬商業考慮，港府尊重有關決定。

事實上，有線電視連年虧損，甚至自永升於2017年入主有線以來，虧損繼續擴大。年報顯示，其已連續14年半錄得虧損，累計超37億港元（約4.7億美元）。近年媒體市場結構急速改變，全球的收費電視，都被Netflix、Disney +等網上付費串流平台打敗，競爭日益激烈。同時，本地免費電視市場同樣出現結構性轉變，大量廣告收入都流向新媒體，令電視的收入大不如前。

雖然有線電視將於今年6月停止服務，但集團表示，會保留有線新聞品牌，旗下免費電視業務不受影響，其他業務包括寬頻通訊、電話服務、網絡建設、流動通訊等業務亦將如常繼續營運。

有線寬頻副主席兼執行董事曾安業表示，集團將進一步推動戰略轉型，加大投資 免費電視頻道「HOY TV」和多媒體業務，透過有效提高媒體業務的資源使用效率，把握近年香港免費電視市場結構轉變出現的新機遇，為集團創造新價值。

近年有線持續流失訂戶，截至去年6月底用戶約68.3萬名，按年減少4.8萬名或6.6%。

有線電視表示，將於2月15日起至5月31日，開放10條收費頻道予所有住宅收費電視用戶。