港免費電視、電台新規 認識國安法 1周須播30分鐘節目

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府宣布，未來六年，三間免費電視與兩家聲音廣播必須每周播放額外至少30分鐘關於國民教育 、國民身分認同和正確認識「香港 國安法」的節目。

大公報報導，三間免費電視（電視廣播有限公司、香港電視娛樂和奇妙電視）與兩家聲音廣播（商業電台和新城電台）的牌照有效期均為12年。按照相關法例規定和牌照條件，當牌照有效期已達到一半，特首會同行政會議須進行中期檢討。

商務及經濟發展局表示，通訊局認為持牌機構提供的服務大致符合公眾期望，各持牌機構在牌照首六年，大致能遵守各項監管規定。特首會同行政會議接納通訊局的主要建議，在餘下六年，持牌機構增加各自的本地製作節目，以及獨立本地製作節目數量的新承諾。

據報導，香港德育及國民教育教師協會主席杜家慶表示支持，認為這是一個向大眾推廣國民教育的好機會，而且免費電視受眾面廣，相關機構亦有責任去做這件事。

報導稱，有立法會議員認為，國民教育節目應該加入互動元素，避免只是「照稿讀，再加配香港風景」等沉悶手法。有教育界人士關注節目播放時段，建議節目內容應有趣、易懂、有用，可透過問答比賽、街訪等形式增加互動性。

杜家慶建議「香港國安法」相關節目可從大灣區進修、生涯規畫相關內容入手，以比賽形式讓學生應用國安知識；甚至可以讓學生分享觀點。

著名導演 高志森建議國民教育節目以短視頻方式，每日播放五分鐘，結合日常生活或衣食住行，以短劇或介紹形式，而短視頻更方便在網上平台播放，方便觀看。