我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

香港旅遊業人手不足 錯過3000人內地團

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港旅遊業由於人手不足，因疫困影響而流失的員工尚未回流，以致近日未能接待內地一個3000人的龐大旅行團。

文匯報報導，在香港與內地恢復全面正常通關後，一家在港上市的大陸企業為了獎勵員工及回饋投資者，16日安排了3000人到香港機場亞洲國際博覽館參加分享會。

報導引述立法會旅遊界議員姚柏良表示，主辦單位原先希望安排團友順道在港遊覽觀光，停留時間較長，但由於在安排導遊及旅遊巴士方面遇到困難，最終取消觀光行程。

因此，這個龐大訪港團明天搭乘大巴從深圳抵港後，只能參加亞博館的發布會，與嘉賓分享對元宇宙發展及市場生態的看法，期間有香港歌星獻唱助興，當晚隨即搭乘直通巴士返回深圳，沒有觀光行程。

姚柏良對此表示可惜，因為3000人來港觀光，也有利消費行業。

他指出，雖然香港和內地已恢復通關，但香港旅遊業仍未完全恢復接待力，導遊及旅遊巴士司機嚴重不足，一些旅遊巴士並未恢復行駛。

姚柏良促請港府加強支援旅遊業復常，包括提供免息貸款，讓旅行社擁有足夠資金重新聘請相關員工。據指出，不少旅行社無法支付昂貴的驗車費，復常困難。

香港 觀光 貸款

上一則

港犯罪「重災區」 詐騙案年增45% 涉款達48億

下一則

美總領事會港官 放寬為提前知會

延伸閱讀

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石
綻放大館 亮麗香港

綻放大館 亮麗香港
榮昌新鮮火鍋套餐大賣

榮昌新鮮火鍋套餐大賣
北加州台灣同鄉聯合會與香港團體 成功合辦雙島交流日

北加州台灣同鄉聯合會與香港團體 成功合辦雙島交流日

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
中國大飛機C919 驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行。（中新社）

中國產C919驗證飛行發動機反推故障 3月商業首航恐難行

2023-02-07 17:26
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00

超人氣

更多 >
密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救
美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善
一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處
砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真
布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙