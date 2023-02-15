香港旅遊業人手不足 錯過3000人內地團

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 旅遊業由於人手不足，因疫困影響而流失的員工尚未回流，以致近日未能接待內地一個3000人的龐大旅行團。

文匯報報導，在香港與內地恢復全面正常通關後，一家在港上市的大陸企業為了獎勵員工及回饋投資者，16日安排了3000人到香港機場亞洲國際博覽館參加分享會。

報導引述立法會旅遊界議員姚柏良表示，主辦單位原先希望安排團友順道在港遊覽觀光 ，停留時間較長，但由於在安排導遊及旅遊巴士方面遇到困難，最終取消觀光行程。

因此，這個龐大訪港團明天搭乘大巴從深圳抵港後，只能參加亞博館的發布會，與嘉賓分享對元宇宙發展及市場生態的看法，期間有香港歌星獻唱助興，當晚隨即搭乘直通巴士返回深圳，沒有觀光行程。

姚柏良對此表示可惜，因為3000人來港觀光，也有利消費行業。

他指出，雖然香港和內地已恢復通關，但香港旅遊業仍未完全恢復接待力，導遊及旅遊巴士司機嚴重不足，一些旅遊巴士並未恢復行駛。

姚柏良促請港府加強支援旅遊業復常，包括提供免息貸款 ，讓旅行社擁有足夠資金重新聘請相關員工。據指出，不少旅行社無法支付昂貴的驗車費，復常困難。