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港3•6推電子病假紙 遙距診症也適用

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

為推動智慧醫院發展，醫院管理局將於3月6日起推出電子醫生證明書（電子病假紙），逐步取代傳統的紙本病假紙。日後病人看診後數分鐘，便可以在手機應用程式「HA Go」內自行存取「電子病假紙」，亦可直接轉發至雇主，雇主掃描二維碼（QR Code）可核實病假紙真偽。新安排亦適用於遙距診症，患者毋須再返回醫院或診所領取病假紙。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

大公報報導，現時醫生為病人臨床診斷後，認為適合給予病假紙會打印出來，由醫生人手簽署。三星期後，無論是醫管局門診、公立醫院或遙距診症發出的病假紙，醫生簽署全部改為電子簽名。

醫管局醫療信息主管彭育華表示，醫生在臨床醫療資訊管理系統輸入病假證明書的相關資料，並以電子簽署後，除可列印出實體紙本版病假紙，電子病假紙亦將發放到病人的HA Go個人帳戶中，病人登錄帳戶後選擇進入「我的健康」內的「我的紀錄」即可找到，保存時限為兩年，病人可用此申請病假或作為到診的醫療證明，若有需要可隨時下載、分享和自行列印。到診證明書亦將於當日推出電子版本。

醫管局總行政經理李立業表示，新版本醫生證明書採用的電子簽署，與傳統的簽名具有同等的法律效力。每張電子醫生證明書會新增印有加密二維碼，雇主掃描二維碼後即進入醫管局網頁，輸入病人的姓名及病假日期後，即可核實有關電子證明書是否由醫管局發放。

新安排亦可令接受遙距診症的病人受惠，診症後可即時收到電子證明書，毋須再返回醫院或診所領取。被問及是否擔心電子化後出現遙距診症病人濫用假紙的情況，李立業表示，醫管局會小心處理相關個案，並選擇合適病人看診，相信不會出現濫用情況。他說，現時遙距醫療涵蓋病房、日間和門診服務，服務使用者均可受惠於電子病假紙。

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