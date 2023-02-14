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赴日賞櫻難 香港國泰、快運3月續減航班

香港新聞組／香港14日電
因應日本繼續限制香港赴日本航班，國泰、快運3月總共削減282航班，其中國泰取消112班機，快運則取消170班。（取材自香港電台）
因應日本繼續限制香港赴日本航班，國泰、快運3月總共削減282航班，其中國泰取消112班機，快運則取消170班。（取材自香港電台）

因應日本繼續限制由香港出發往日本的航班，國泰及香港快運昨日宣布，再取消3月航班共282航班，其中國泰取消112班機，快運則取消170班。3月是日本櫻花盛開時候，有旅行社指行程安排大失預算，阻礙旅客赴日賞櫻。縱橫遊常務董事袁振寧指出，公司須取消部分旅行團，涉及200多名旅客。

明報報導，旅議會憂慮日本航班接連取消航班會進一步打擊港人遊日意欲，尤其是復活節旅遊旺季將近，業界或要加強包括韓國等其他熱門地方的宣傳。

據報導，運輸及物流局昨回應稱，港府會繼續與日本當局跟進，要求對方盡早撤銷所有針對香港航班的限制，減少對旅客影響。局方提醒本地航空公司盡快向受影響乘客交代航班安排，提供支援和協助。日本駐港總領事館回覆查詢表示，日本實施的入境管制措施是針對新冠疫情，盡可能不會阻礙國際間人員往來，會在實施現有措施同時，繼續留意中國疫情，因應情况靈活應對。 

報導引述國泰表示，受班次限制下，每周只能營運72班往日本的航機，故取消3月3至31日的航班，包括56班來往東京、40班來往名古屋及16班來往福岡，將安排往來東京乘客乘搭同日其他東京航班，福岡乘客轉乘其他相近日子航班，名古屋乘客將乘同日大阪航班，往來札幌及大阪航班則如期運作。國泰又稱，擬由3月31日起恢復每周五對往返名古屋航班，而4、5月的原定航班與日本准許航班數量相若，料此兩個月航班將大致如期運作。

報導稱，香港快運則每周只能營運74班往日本航班，須取消3月3至31日的航班，包括70班來往東京、24班來往大阪、24班來往沖繩及52班來往福岡；受影響旅客將收到電郵和短訊通知，安排更改出發日期和時間，或全額退款。

報導指，東瀛遊旅行社執行董事禤國全表示暫未有旅行團受影響，認為今次航空公司公布整個月航班安排，較之前每兩周「擠牙膏」式公布理想，方便旅行社應對。

日本 香港 疫情

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