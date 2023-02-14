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香港35+初選案 立會前議員區諾軒：一切由飯局起

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

47名民主派因「35+初選」被控國安法下的串謀顛覆國家政權罪，案件審訊昨踏入第六天，控方傳召首名證人、同案認罪的被告立法會前議員區諾軒作供。昨日庭外警力明顯加強，有警員荷槍實彈戒備。

明報報導，區諾軒表示，初選計畫最初來自一場五人飯局，出席者包括現身在獄中的時任工黨副主席李卓人，以及目前已離港的民主黨前主席李永達。區引述同案認罪首被告戴耀廷在飯局中表示，一旦民主派在立會議席過半，可以運用權力爭取「五大訴求」。

據報導，區諾軒昨午以控方證人身分作供，控方首先圍繞初選計畫的時序提問，區表示最早可追溯至2019年12月，本案首被告戴耀廷於蘋果日報發表題為「立會奪半，走向真普選重要一步」的文章。2020年1月底，區諾軒稱泛民主派亦留意到文章：「一切由一個飯局開始」。

報導稱，他說，飯局出席者包括港大法律學院時任副教授戴耀廷、現已退出民主黨的前議員李永達、時任工黨副主席李卓人，以及當日遲到的時任社民連外務副主席黃浩銘。區說，那場飯局的重要性在於他與戴耀廷首次討論初選，李永達和李卓人亦關注在反修例運動下，泛民如何在立法會選舉取得最大勝算。

報導指出區諾軒說，戴耀廷在飯局中提出民主派在立法會過半議席的願景，並提出3個重點，包括民主派如何贏取更多議席、如何爭取反修例「五大訴求」，以及結合「黃營媒體」和公民社會設立平台。區提及，立法會地區直選奉行比例代表制。

報導稱，區諾軒引述戴耀廷稱，民主派立法會過半議席將是「大殺傷力的憲制武器」，可回應反修例運動及爭取五大訴求。區認為是「好大的進步」，所以答應以策畫者身分舉辦初選，又稱一旦計畫如願，民主派會對港府擁有更高議價能力，亦可利用《基本法》賦予的權力行使否決權。例如五大訴求包涵就「警暴」問責的條款，假設民主派在立法會議席過半，就可設立獨立調查委員會。

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