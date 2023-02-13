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現身渣馬 周潤發備戰1年 64分鐘跑10公里

香港新聞組／香港13日電
周潤發(中)參加馬拉松，挑戰10公里賽事。（取材自微博）
周潤發(中)參加馬拉松，挑戰10公里賽事。（取材自微博）

67歲的香港影帝「發哥」周潤發，一直都很熱愛登山跑步，過去就連來台灣宣傳電影，也不放過運動機會，每天早起到陽明山晨跑。他昨在香港參加馬拉松，挑戰10公里賽事，總共花費1小時3分58秒，成績完全不輸年輕人。

周潤發(中)參加馬拉松，挑戰10公里賽事。（取材自微博）
周潤發(中)參加馬拉松，挑戰10公里賽事。（取材自微博）

港媒報導，周潤發昨早晨參加渣打馬拉松比賽，挑戰10公里賽事，最後以1小時3分58秒的成績，在2萬341名的選手中，排名第5103名，此成績占挑戰者前30%，證明他老當益壯。

完賽後，賽會成了熱門「自拍景點」，親民的周潤發來者不拒，與現場民眾大方合照。周潤發表示，今天氣氛非常好，但天氣濕熱，對跑者而言會有點辛苦，而為此賽事，他已備戰了一年多並找教練指導，教練要他別跑太急，於是他採取「留前鬥後」策略，保持體力到尾段再衝刺。會挑戰半馬或全馬嗎？他妙答：「再過幾年吧，等我大一點，現在我還年輕。」

周潤發參加馬拉松，挑戰10公里賽事。（取材自微博）
周潤發參加馬拉松，挑戰10公里賽事。（取材自微博）

另據明報報導，大學亦有組隊參與馬拉松，其中城大校長郭位連續13屆率領城大馬拉松隊參賽。隨著他即將卸任，今年是最後一次，郭位形容人生就像馬拉松，以「不怕路長，只怕志短」勉勵所有城大人，祝願城大未來再創高峰。城大稱，受疫情影響，賽事規模大幅縮減，城大團隊的參賽人數由以往的千餘名大幅減至500多名，當中124人跑全馬。

香港都會大學亦有馬拉松團隊出賽，隊伍由逾130名學生、校友及教職員組成，穿上戰衣「HKMU Run to Achieve」。校長林群聲昨日清晨到維園為都大跑手打氣，表示「很高興見到都大人積極參與這項大型體育活動，大家『走』在一起，朝著目標出發，盡展毅力和決心」。

馬拉松 周潤發 香港

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