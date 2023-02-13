3.5萬人跑香港渣馬 出席率94%創新高 11月擬再辦

香港渣打馬拉松12日復辦，大批跑手於三小時內完成全馬賽事，舉手慶祝。 （中新社）

第25屆渣打香港馬拉松 昨日順利舉行，包括全球頂尖運動員及各地跑步愛好者等近3.5萬名選手參賽，94%出席率為歷屆之冠。是次體育盛事獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，是香港全面復常通關後有公眾參與的第一個，向全球發出「香港已全面復常」的信息。

綜合文匯報、大公報、明報報導，特首李家超指出，香港今年將陸續舉辦多項體育盛事與國際盛事，港府會繼續帶領香港全面推動民生社會經濟活動。香港田徑總會表明，正計畫今年11月舉辦新一屆馬拉松，期望增加更多參賽名額。政務司副司長卓永興也「重出江湖」參與10公里賽。

今屆跑手不須於賽前提供核酸檢測 或快測陰性結果證明，但在起跑線前及衝線後都必須戴口罩。全馬及半馬均以尖沙咀九龍公園外為起點，10公里賽及輪椅賽則在港島東區走廊起步，終點均設於維多利亞公園。有跑手12年堅持身穿「鯊魚」服參賽，宣揚保護鯊魚的訊息。

有跑手扮演日本動畫電影《千與千尋》角色無臉男，完成10公里賽事。 （中新社）

今屆賽事的名額由上屆1.85萬人倍增至3.7萬人。香港田徑總會主席關褀於賽後表示，最終有3萬4783名跑手出賽，整體出席率為94%，屬歷年之冠；賽事亦在香港防疫措施放寬下成功吸引逾500名海外跑手參加，當中包括13名精英跑手。

他表示，正計畫11月舉辦新一屆馬拉松，如成事將是一年內舉辦兩次賽事，期望增加更多參賽名額，亦會與旅發局合作在臨近城市宣傳。

文體旅遊局局長楊潤雄亦在社交網站表示，港府未來還會支持多項大型國際體育賽事在港舉行，包括下月舉行的香港國際七人欖球賽。

本屆渣馬所有於3小時（Sub 3）及3小時30分（Sub 3：30）內完成的男、女子挑戰組跑手，獎金加碼10倍至1萬港元（約1274美元），最終本屆誕生151位萬金先生與66位萬金小姐。

醫管局表示，截至昨午5時，累計35名跑手送院，部分人出現熱衰竭以及頸部疼痛等，當中4人情況嚴重，10人穩定，21人出院。