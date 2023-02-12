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香港藥房生意增長10至15% 人手尚欠3成

香港新聞組／香港12日電
大批遊客11日在尖沙咀及銅鑼灣的商舖購物，零售市道旺丁又旺財。圖為尖沙咀名店外等候購物的人龍。（中新社）
大批遊客11日在尖沙咀及銅鑼灣的商舖購物，零售市道旺丁又旺財。圖為尖沙咀名店外等候購物的人龍。（中新社）

內地與香港恢復全面通關，從旅客的消費習慣去看，一般會由日常用品先著手，之後才到奢侈品，因此業界估計香港藥房及藥妝店行業的復甦速度，比起其他零售行業更快，更有可能是零售行業復甦的「先頭部隊」。藥房店東為迎接內地客消費力而踴躍租舖，由首階段復常通關至今，個別藥房生意已增長10%至15%，而全港已有近10間藥房陸續開店，掀起小量業主反價加租個案。

11日是全面通關的首個周六，大批遊客在尖沙咀及銅鑼灣的商舖購物，零售市道旺丁又旺...
11日是全面通關的首個周六，大批遊客在尖沙咀及銅鑼灣的商舖購物，零售市道旺丁又旺財。圖為大批遊客於尖沙咀消遣。（中新社）

文匯報報導，榮華藥業集團主席鄭建志透露，自內地與香港首階段復常通關後，旗下藥房生意已增長10%至15%，隨著上周香港與內地實施全面通關，估計首季生意會有20%增長。他指，為迎接通關，集團已在過年前「入貨」，以滿足將來通關後的需求，而最受歡迎的感冒藥、止痛藥，本地供應商供應已開始穩定，估計不久將會恢復正常供貨。

鄭建志提到，集團擴充將會視乎租金而定，認為只要業主肯減租便會拍板。他又指，藥房現時最大的挑戰不是無客，而是勞工短缺，疫情下有很多人轉了行，全行都「請不夠人」，普遍只有七至八成人手，尚欠兩、三成人手。但他認為，內地與香港全面通關有助香港零售行業復甦，惟未知將來情況會否有變數，對於未來前景審慎樂觀。

經營藥房生意的港九藥房總商會副會長劉愛國表示，全面通關初期仍是「靜蠅蠅」，目前生意額整體比首階段復常通關前好大約10%至20%，又指其他行家對於租舖開店仍有猶豫，須待旅客出現明顯增長再決定。

劉愛國預期，估計全面通關後可帶動藥房生意有三成增長，但由於部分受內地旅客歡迎的藥物目前供應不足，加上內地疫情趨向穩定，對必理痛等退燒藥、咳藥等需求較之前減退，相信生意額短期內暫未能回復疫情前的水平。

港九藥房總商會副理事長張德榮則稱，三年疫情以來，內地網購渠道完善，內地人的購物方式已經改變，即使訪港購物，亦難以重返疫情前的高峰，如果能夠回復至疫情前一半人流已經感到慶幸。

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