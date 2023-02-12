「審訊中加控不公」 香港熱血公民前成員減刑9月

熱血公民前成員鄭錦滿（左）被判囚3年8個月。（視頻截圖）

香港 熱血公民前成員鄭錦滿2019年警方圍堵理大期間，被指爬水渠逃離理大，早前被裁定暴動罪成，另7人涉準備「家長車」等，為逃出者提供「義助」或其他支援，則妨礙司法公正罪成，案件11日在區域法院判刑，法官鄭念慈判鄭錦滿入獄3年8個月，另7名提供義載或協助示威者逃離現場人士，則判囚7至13個月不等。

香港01報導，鄭官在判暴動罪成的鄭錦滿時稱，理工大學的暴動規模涉及的人數極多，不少人更曾使用汽油彈等，需以4年半為量刑起點，但認為控方可更早提出起訴，卻直至審訊中途完才加控鄭錦滿有關罪名，認為有延誤之嫌，酌情減刑9個月，由於鄭錦滿同意大部分案情，獲減刑至3年8個月。

本案是首宗涉及「家長車」的反修例案件；鄭官指協助罪犯逃走的被告，其對象明顯是理大內逃出來的人士，這計畫一旦得逞，該些逃離的人便可以逍遙法外，然而無論助人爬出渠口，或提供義載，並未涉及複雜計畫和持續性，案情較「12港人」潛逃案輕，被告與各人亦互不相識，沒有獲益，重犯機會低，認罪的被告可獲較多扣減，並判7名涉妨礙司法公正罪的被告入獄7至13個月。

其中葉及梁認罪後，他們承認的案情中，提及他們欲以「家長車」提供「義載」服務，法官亦認為其他被告當時在被捕犯圍出現，目的是想以「義載」或其他方式協助逃出理大人士離開，故裁定他們亦妨礙司法公正罪成。

鄭錦滿被捕時身上有臭味，並有警員目睹他從渠口爬出，辯方曾指地下水道有毒氣和汙水，鄭等人無法只靠防毒面罩及頭燈，從水渠行至理大外的位置，法官鄭念慈早前裁決時卻指，理大內的渠道接連公用渠道，渠口寬度足夠讓成年人通過。根據鄭錦滿身上的臭味及裝備，唯一合理推論是鄭參與暴動並被困，認為他走投無路下，不顧危險爬渠離開，因此裁定鄭暴動罪成。