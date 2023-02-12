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強震後6天 香港救援隊深入土耳其災區救出3生還者

香港新聞組／香港12日電
香港救援隊救出生還者。（圖：香港消防處提供）
香港救援隊救出生還者。（圖：香港消防處提供）

土耳其南部6日發生的7.8級強震迄今已造成逾2.5萬人死亡。香港救援隊10日火速到達災區展開搜救。11日下午5時50分，香港救援隊在哈塔伊地震災區現場奇蹟般救出3名倖存者，此時距離災難發生已經超過120小時，亦已遠超黃金72小時救援時間。

大公報報導，香港救援隊指揮官于文陽說，能在地震發生六天後找到生還者，感到非常振奮：「只要有任何一個機會，我們都會繼續盡力搜救。」特首李家超感謝香港救援隊不畏艱險，「這個消息令人非常鼓舞。」

土耳其地震，香港搜救隊11日在哈塔伊省搜救，隊員進入多間倒塌的建築物內搜索生還者...
土耳其地震，香港搜救隊11日在哈塔伊省搜救，隊員進入多間倒塌的建築物內搜索生還者。（圖：香港消防處提供）

香港救援隊59名成員是於8日晚上出發前往土耳其，10日抵達地震災區哈塔伊省（Hatay），並於當地時間11日傍晚，帶同2隻搜索犬、無人機及兩架小型物資車，前往災場其中一個住宅區，展開搜索及救援任務。救援隊到達災場進行風險評估後，出動搜索犬及利用無人機在瓦礫中搜索生還者。而救援隊第二隊救援隊，包括衛生署一名女醫生及護士，於當地正午時間出發前往另一災場搜索救援。

11日下午5時50分，哈塔伊地震災區現場傳來好消息，香港救援隊搜救出倖存者。從消防處上載社交網站視頻所見，現場一片頹垣敗瓦，消防處坍塌搜救專隊在陡峭的倒塌物上，在瓦礫堆下約六米深的地方，先後救出三名生還者。在救人期間，坍塌搜救專隊人員利用探測儀器協助搜索，確認生還者位置，並要俯身進入瓦礫堆下，將生還者帶出地面。

獲救的生還者躺在擔架上，蓋上銀色急救氈，由坍塌搜救專隊人員抬著，踏過崎嶇的瓦礫堆，安全送上救護車。現場有不少人在圍觀，生還者獲救送上救護車時，現場傳出掌聲與哨子聲。

土耳其地震，香港搜救隊11日在哈塔伊省搜救，隊員進入多間倒塌的建築物內搜索生還者...
土耳其地震，香港搜救隊11日在哈塔伊省搜救，隊員進入多間倒塌的建築物內搜索生還者。（圖：香港消防處提供）

保安局局長鄧炳強在帖文中為救援隊加油，表示為他們感到驕傲，並形容為「香港人永不放棄的精神」「拯救生命無分國界」「保持希望奇蹟常在」。

香港香港救援隊共有59人，由消防處副消防總長于文陽率領，當中49人是消防處坍塌搜救專隊人員，其他成員來自保安局、入境處和衛生署。搜救隊帶備的救援工具重約8噸，包括生命探測器、混凝土切割工具以及隊員的日常必需品等。

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