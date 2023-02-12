內地團來了 港海洋公園元氣滿滿 旅業：暑期料復甦7成

海洋公園11日迎來全面復常後的首個內地點對點旅行團，該旅行團約有140名內地旅客，由深圳蓮塘口岸乘坐跨境專車直達香港海洋公園，園方特地為旅行團安排歡迎儀式。（中新社）

昨日是香港 與內地恢復全面通關後的首個周末，截至昨午2時，各口岸出入境共有19.4萬人次，超越上周六全日18萬總人次。海洋公園迎來復常後首個來自內地的點對點旅行團，恢復生氣；尖沙咀廣東道一帶人頭湧湧，奢侈品店外人龍再現，有旅客預計購物花費10萬港元（約1.2萬美元）。有內地旅行社稱，內地對港澳遊需求大，擬辦更多一日團。

綜合大公報、文匯報報導，140名來自廣東的旅行團遊客，昨早8時半乘坐跨境專車，由蓮塘／香園圍口岸直達海洋公園，下午5時離開返回內地，當中30名團友自行訂酒店過夜，繼續在港遊玩。有團友說覺得過關流程方便；三年來首次赴港的團友周小姐說，在蓮塘／香園圍口岸過關人流不算太多，大約10分鐘便完成過關手續，她在港遊玩感到開心，已計畫兩星期後再赴港探朋友。

舉辦今次旅行團的港澳誠信遊經理陳博斐表示，報團反應熱烈，計畫下周推出香港故宮文化博物館 團一天遊，每個周末可組五團到港。

金威旅遊董事總經理林達文昨表示，赴港旅遊短期內雖難以完全恢復到以往水平，但會有一定起色，這次有百多人的旅行團赴港是好的開始，相信「五一黃金周」赴港旅客會明顯增加，估計今年暑期可復甦至2018年的六、七成。

在尖沙咀廣東道，昨日下午人流明顯增多，不少是遊客，名店有旅客手拎購物袋「血拼」。有來自深圳的旅客說，專程來尖沙咀購物，預計花10萬港元購物。有遊客大讚通關後來往兩地方便，短時間內會再赴港旅遊。

海洋公園11日迎來全面復常後的首個內地點對點旅行團，該旅行團約有140名內地旅客，由深圳蓮塘口岸乘坐跨境專車直達香港海洋公園，園方特地為旅行團安排歡迎儀式。（中新社）

新民黨立法會議員李梓敬昨日表示，打算推出「旅客友善認證」計畫，評核本地食肆是否「旅客友善」，評核內容包括店主會否講普通話、有否提供簡體字餐牌等。他稱，不少內地人擔心赴港旅遊講普通話可能會受不友善對待，因此希望藉這計畫宣傳香港，獲評為「旅客友善」的餐廳會在網站上列出，供旅客參考。

海洋公園11日迎來全面復常後的首個內地點對點旅行團，該旅行團約有140名內地旅客，由深圳蓮塘口岸乘坐跨境專車直達香港海洋公園，園方特地為旅行團安排歡迎儀式。（中新社）

他並打算與內地KOL合作，並在抖音 、微博等內地主流社交媒體推送相關內容，讓內地遊客感受香港「好客之都」一面。

另外，香園圍口岸公眾停車場約400個車位昨日早上10時半已泊滿，下午爆滿情況持續。有駕駛人士稱，已預約停車位，但等候逾45分鐘仍未能駛入停車場。