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傳通關後行乞者增 蕭澤頤：有需要將果斷執法

香港新聞組／香港11日電
外傳通關後行乞的人數上升， 香港警務處處長蕭澤頤表示，如有需要會果斷執法。（取材自香港電台）
外傳通關後行乞的人數上升， 香港警務處處長蕭澤頤表示，如有需要會果斷執法。（取材自香港電台）

與內地全面通關後，警務處處長蕭澤頤說，一直在水貨客活動的黑點加強打擊，各部門有一連串行動，至今已發出19張告票，強調行動會持續，不會讓有關情況萌芽。至於有報導指通關後行乞的人數有所上升，亦有人懷疑假扮殘疾人士，蕭澤頤回應表示，有留意相關黑點，如有需要會果斷執法。

香港電台報導，對於有大約6000人因反修例事件被捕但未被起訴，蕭澤頤表示，仍在積極處理有關案件，形容已去到最後階段，期望在今個月內公布跟進安排。

記協早前發表聲明，對警方向傳媒發信表示遺憾及關注，並認為行動形同向傳媒機構施壓。蕭澤頤回應說，著重與傳媒的關係，強調警隊會接受持平的批評及意見。他提到，自己不時會與前線記者會面，亦會吸納部分記者提出的意見，例如將警方的簡報會片段放上雲端，讓傳媒機構存取。

蕭澤頤說，招募人數下降的挑戰不只限於警隊，各行各業包括公私營機構都面對同樣問題，形容是勞動人口在結構上的改變，提到10年前香港整體勞動人口接近400萬，去年下降至不足380萬，應屆畢業生的人數亦有所下降。

他表示，在招募方面採取積極主動的策略，包括在體驗日及大學招募接受即時申請，亦推出內地學生招募快線，另有15名運動員透過運動員招募計劃正式入職，他預期招募情況在今個財政年度會有改善。

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