香港大學全球搶人才 44美傑出學者加盟

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 大學校長張翔昨日在傳媒春茗上表示，港大自2020年11月啟動全球招聘教授級學術人才計畫，目標招攬100名傑出學者到港大，他透露目前已有44名來自美國史丹福大學 、麻省理工學院、耶魯大學 等頂尖學府的傑出學者加入港大。

大公報報導，張翔表示，根據科睿唯安的數據，港大有150名教授級人員被評為世界前1%的頂尖科學家，港大在「2022年度最廣獲徵引研究人員」排名全球第26位。而在港府的「傑出創科學人計畫」下，港大亦有27位學者獲獎，占總獲獎者人數三分之一以上，為全港院校中最多。

談到香港發展創科，張翔表示，香港港府在硬件（新的研究基礎設施和場地）和軟件（資金和政策配合）方面給創新科技的支持，對推動香港的創新成功非常重要。

他認為，香港創新成功的關鍵，在於大學必須致力源頭創新，發展能顛覆產業生態、為科研的理論和實踐帶來嶄新思維、徹底改變現有生活模式的深科技。他強調部分商業公司可以開發短期回報的產品，但這些回報始終有限；而大學就必須擔負起從事長期回報的科研責任，雖然周期長，但這個回報是很大的。「這亦是大學的獨特性所在。」

張翔認為，雙循環經濟可帶來無限發展及機遇，香港過去是東西方之間的橋梁，未來也應繼續保持這個優勢，這對大學及社會也很重要。

他透露港大正進行多項科創地標及校園等基礎設施，包括在沙宣道興建新學術樓、擴建醫學院，並預計今年第二季黃竹坑學生宿舍完工。