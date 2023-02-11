被為難？ 移英港人申換護照 須返港親領

香港護照。（取材自維基百科）

近日網上流傳一張照片，一位移英港人欲透過郵遞方式申請特區護照，卻被入境處以信件回覆，要求他本人回港親身領取全新的特區護照，引起了網民熱議。最近他接受媒體訪問，在YouTube Channel上現身說法，大談事件的來龍去脈。

香港 01報導，前無線電視藝員鄭敬基在個人臉書專頁上貼出一張照片，圖中為一封由香港入境事務處寄出的信件。信件中表示收到了申請者的特區護照申請，相關申請現正處理中，然而下段則列明「經考慮你的申請及個案情況後，本處現通知你，你的特區護照將會在港簽發，而你須在港親領你的特區護照。因你現時不在香港，你可於新護照有效期內（至2032年10月28日）返港領證。煩請親身攜同本函及香港永久性居民身份證正本，前來本辦事處，以便核實。」

由於以往外地港人郵遞申請特區護照，可以在中國駐外國的使領館領取，但現時信件卻明確的要求申請人「須在港親領」、「親身攜同本函及香港永久性居民身份證正本」才可領證，令網民大爆陰謀論。

在事件爆出的數天後，一位名為Tommy的60多歲男子接受YouTube頻道訪問，表示自己為事件的主角。他提到自己與太太都不是BNO持有人，是以兒子的BNO依親關係申請BNO VISA，現時因為香港護照過期，自己也未有英國 護照，連「過愛爾蘭走走都不行」，不過自己太太比自己早半個月成功在英國曼徹斯特領取特區護照，但自己卻收到信件要求回港親領，他感到十分不解。

主持人問到Tommy有沒有在港參與過示威等活動，Tommy則表示自己在19年離港前，曾經參與部分遊行示威。而現時沒有英籍又無法領證的「最壞情況」是等待5+1完成後獲得英籍再出境。他想釐清是否移民港人特區護照到期，便「一刀切」需要親身回港親領新護照，還是只有個別例子，稱現階段也沒有看到入境處要求其他港人親自回港領證的個案。

不過在影片中，Tommy提到自己的特區護照在8月申請，入境處在10月時曾寄信通知自己到曼徹斯特領證，領證函還在家中。於是網民質疑「應是護照10月已寄到曼城，但他都沒去領，所以領事館將護照退返香港，因此入境處先要他親自返香港領。」並非政治原因或其他陰謀論。