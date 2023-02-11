我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

被為難？ 移英港人申換護照 須返港親領

香港新聞組／香港11日電
香港護照。（取材自維基百科）
香港護照。（取材自維基百科）

近日網上流傳一張照片，一位移英港人欲透過郵遞方式申請特區護照，卻被入境處以信件回覆，要求他本人回港親身領取全新的特區護照，引起了網民熱議。最近他接受媒體訪問，在YouTube Channel上現身說法，大談事件的來龍去脈。

香港01報導，前無線電視藝員鄭敬基在個人臉書專頁上貼出一張照片，圖中為一封由香港入境事務處寄出的信件。信件中表示收到了申請者的特區護照申請，相關申請現正處理中，然而下段則列明「經考慮你的申請及個案情況後，本處現通知你，你的特區護照將會在港簽發，而你須在港親領你的特區護照。因你現時不在香港，你可於新護照有效期內（至2032年10月28日）返港領證。煩請親身攜同本函及香港永久性居民身份證正本，前來本辦事處，以便核實。」

由於以往外地港人郵遞申請特區護照，可以在中國駐外國的使領館領取，但現時信件卻明確的要求申請人「須在港親領」、「親身攜同本函及香港永久性居民身份證正本」才可領證，令網民大爆陰謀論。

在事件爆出的數天後，一位名為Tommy的60多歲男子接受YouTube頻道訪問，表示自己為事件的主角。他提到自己與太太都不是BNO持有人，是以兒子的BNO依親關係申請BNO VISA，現時因為香港護照過期，自己也未有英國護照，連「過愛爾蘭走走都不行」，不過自己太太比自己早半個月成功在英國曼徹斯特領取特區護照，但自己卻收到信件要求回港親領，他感到十分不解。

主持人問到Tommy有沒有在港參與過示威等活動，Tommy則表示自己在19年離港前，曾經參與部分遊行示威。而現時沒有英籍又無法領證的「最壞情況」是等待5+1完成後獲得英籍再出境。他想釐清是否移民港人特區護照到期，便「一刀切」需要親身回港親領新護照，還是只有個別例子，稱現階段也沒有看到入境處要求其他港人親自回港領證的個案。

不過在影片中，Tommy提到自己的特區護照在8月申請，入境處在10月時曾寄信通知自己到曼徹斯特領證，領證函還在家中。於是網民質疑「應是護照10月已寄到曼城，但他都沒去領，所以領事館將護照退返香港，因此入境處先要他親自返香港領。」並非政治原因或其他陰謀論。

香港 英國 YouTube

上一則

香港大學全球搶人才 44美傑出學者加盟

下一則

港熱議「內地化」 資深報人：先解3難題 防範官僚主義

延伸閱讀

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石
好康報您知／香港好運來超級市場 (HK Good Fortune)

好康報您知／香港好運來超級市場 (HK Good Fortune)
在香港講普通話被歧視？中網紅拍片實測 引爭議

在香港講普通話被歧視？中網紅拍片實測 引爭議
孟昭文護照服務 2月5日法拉盛助申請

孟昭文護照服務 2月5日法拉盛助申請

熱門新聞

中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）

青島34歲女買日本70萬平方米小島 曬登島視頻衝上熱搜

2023-02-04 08:00
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
中國大飛機C919 驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行。（中新社）

中國產C919驗證飛行發動機反推故障 3月商業首航恐難行

2023-02-07 17:26

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺