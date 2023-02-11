香港復常後第一個情人節 情侶報復式慶祝

隨著香港全面通關復常，許多情侶已經準備好報復式慶祝。圖為灣仔利東街高掛大紅燈籠迎新春，情侶於新春裝飾前合影。（中新社資料照片）

2月14日情人節將至，隨著社會復常，許多情侶已準備好報復式慶祝，盡情消費享受。餐飲業界表示，今年情人節的預訂，二月初時已有八、九成，部分特色餐廳的預約更是新年前已爆滿，「現在才預訂（餐廳）都訂不到了」，人均消費800至1000元（港幣，下同，約101.9至127.3美元）。訂不到特色餐廳也不用失望，今年不少酒店因應情人節推出「住+食」組合優惠，更會因應客人需要安排求婚布置等。

文匯報報導，除了燭光晚餐之外，花束也不能缺少。有花店表示，12月時已經有情人節訂單，今個情人節訂單急升三成，平均消費約1200元，紅色玫瑰仍然最受歡迎。

甜甜蜜蜜的西方情人節，無論是內斂含蓄型抑或務實行動型的男士們，這一天為了另一半開心都出盡法寶「氹（哄）女朋友」。隨著防疫 措施放寬，不少人會選擇與另一半外出食燭光晚餐，慶祝佳節。不少餐廳除了「賣靚景」，也在菜單及安排上大花心思吸客：牛柳釀蠔、慢煮羊肩……各適其適；有餐廳則大搞「儀式感」，將甜品用餐車推出到女士面前，再逐一介紹精選甜品。

隨著香港全面通關復常，許多情侶已經準備好報復式慶祝。圖為情侶在中環海濱作出心形圖案拍照留念。 （中新社資料照片）

西餐廳「Y Dining」今年推出情人節套餐，售價1314港元期望取個好意頭「一生一世」，餐廳經理羅先生表示，1月已有客人陸續預約，「最後一張枱前兩日已付款了」，較去年慘淡市道相差甚遠。

法式餐廳Briketenia今年情人節的預約已全滿，餐廳總監樂君平形容今年是疫下市道最好的一年，不時有客人查詢預訂，預計整體生意較聖誕假期增兩成。

香港 餐務管理協會主席梁振華表示，全面放寬後居民心情開心一點，消費氣氛佳，餐廳在布置上別出心裁，有樂隊表演、情人節心心場景布置，人均消費約800至1000元。

另據香港電台報導，香港特首李家超昨天說，在當前的冬季流感高峰期過後，當局會積極考慮取消防疫口罩 令，這是香港在防疫方面的最後一項措施。