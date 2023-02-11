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港熱議「內地化」 資深報人：先解3難題 防範官僚主義

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南華早報前總編輯王向偉近日在網站發文為題「香港前景光明但須防範內地化的趨勢」，表示最擔心香港是否會淪落成一個與其他內地城市無異的都市，圖為香港街景。（中新社）
南華早報前總編輯王向偉近日在網站發文為題「香港前景光明但須防範內地化的趨勢」，表示最擔心香港是否會淪落成一個與其他內地城市無異的都市，圖為香港街景。（中新社）

近年來內地很少有關於香港的熱門話題，香港人在八卦之外也少了關於香港前景之類的熱門話題。不過這兩天有了，兩邊的熱門話題還有點關聯。

首先看內地那邊關於香港的熱門話題，那是粵港澳大灣區實施往來港澳人才簽注試點計畫，那是由國家出入境管理局公布的，自2月20日起實施。人才簽注持有人可多次往來港澳地區，每次停留不超過30天。在粵港澳大灣區工作的六類內地人才可申請，傑出內地人才可獲發有效期五年簽注。

對這一熱門話題，主流稱是利好消息，便利日後到香港工作或與香港人才合作。特別是大灣區那邊也有大學畢業生找不到工作，又都聽說香港大移民潮，港府現在要「搶人才」，所以都在等具體實施的安排。但香港這邊，除港府表示歡迎外，看來關注度不夠高。

香港這兩天關注度高的是另一話題，那是「香港內地化趨勢」之議。所謂「內地化」就是大陸化，這其實是回歸前就有的老話題，在過去兩年敏感期後，這是沒人敢議的冷門話題，這兩天則由資深傳媒人說了出來，引起一定圈中的熱議。

這位資深傳媒人是南華早報前總編輯王向偉，他為人為文都穩沉持重，是以近日他在香港一個網站上發文，題目就是「香港前景光明但須防範內地化的趨勢」。

王向偉不是那種「假大空」之輩，他文中在講香港「內地化」，其實說的不是趨勢而是實事。文中說他去年底回到香港，香港的朋友們對香港的消極面深感擔憂。說雖然香港面臨著問題，如政治前景仍有不確定性以及大量港人移民海外等，但最令人擔心的還是香港是否會淪落成一個與其他內地城市無異的都市。

然而他不止在說那些擔憂，還直接點出兩個月來與政商人士廣泛交流後，認定香港必須要先解決好制約其發展的三大難題，一是香港必須勇敢地、大張旗鼓地鼓吹資本主義制度和生活方式，這是香港賴以生存和繁榮的根本所在；二是香港應勇於引領大灣區的發展，再當「龍頭」；三是香港應堅決防範出現內地「形式主義和官僚主義」的那一套。這也是中共中央領導反對並努力清除的兩大痼疾。

據王文，香港這一波「內地化」，既有港府和菁英們的揣測上意，取悅北京，又有更令人擔憂的北京加強對香港的政治控制時，一些中央駐港官員開始擺架子，索要好處，宴會必喝茅台等等。

如此的直言不諱，難怪議得很熱，又令某些人費事去猜背景。

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