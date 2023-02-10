港復常後第一個情人節 「一生一世」情侶餐爆滿

香港示意圖。(圖：shutterstock)

2月14日情人節將至，隨着社會復常，許多情侶已準備好報復式慶祝，盡情消費享受。餐飲業界表示，今年情人節的預訂，二月初時已有八、九成，部分特色餐廳的預約更是新年前已爆滿，「現在才預訂（餐廳）都訂不到了」，人均消費800至1000元。訂不到特色餐廳也不用失望，今年不少酒店因應情人節推出「住+食」組合優惠，更會因應客人需要安排求婚布置等。

文匯報報導，除了燭光晚餐之外，花束也不能缺少。有花店表示，12月時已經有情人節訂單，今個情人節訂單急升三成，平均消費約1200元，紅色玫瑰仍然最受歡迎。

甜甜蜜蜜的西方情人節，無論是內斂含蓄型抑或務實行動型的男士們，這一天為了另一半開心都出盡法寶「氹女朋友」。隨着防疫措施放寬，不少人會選擇與另一半外出食燭光晚餐，慶祝佳節。不少餐廳除了「賣靚景」，也在菜單及安排上大花心思吸客：牛柳釀蠔、慢煮羊肩……各適其適；有餐廳則大搞「儀式感」，將甜品用餐車推出到女士面前，再逐一介紹精選甜品。

西餐廳「Y Dining」今年推出情人節套餐，售價1314港元期望取個好意頭「一生一世」，餐廳經理羅先生表示，一月已有客人陸續預約，「最後一張枱前兩日已付款了」，較去年慘淡市道相差甚遠。

法式餐廳Briketenia今年情人節的預約已全滿，餐廳總監樂君平形容今年是疫下市道最好的一年，不時有客人查詢預訂，預計整體生意較聖誕假期增兩成。

香港 餐務管理協會主席梁振華表示，全面放寬後居民心情開心一點，消費氣氛佳，餐廳在布置上別出心裁，有樂隊表演、情人節心心場景布置，人均消費約800至1000元。

情人節大餐銷情理想，但今年情人節是工作日，酒店staycation就較為淡靜。香港酒店業協會執行委員陳覺威形容今年西餐廳預訂情況理想，情人節正日預訂基本上已「爆滿」，但由於出入境限制放寬，港人更願意外出旅遊，情人節前後的酒店staycation少了很多。

酒店業主聯會經理陳媛妍表示，大部分酒店會因應情人節推出「住+食」組合優惠，同時會因客人需要安排求婚等布置。情人節前後酒店業入住率約為六成左右與平日相若，未有大幅度上升。

主營進口鮮花You N Me Floral負責人許家煇表示，不少男士都願意花心思，而且願意花費更多。情人節將至，花店由去年底起已經陸續接到情人節花束的查詢及預訂，平均消費金額約1200元，而99朵玫瑰金額則介乎4000元至5000元不等。

情人節除了食燭光晚餐，不少中餐廳、日本 料理、韓國餐廳、酒店自助餐等都搞搞新意思，同樣吸引不少捧場客。大公報記者以顧客身份隨機致電多間主攻情人節的日本料理、韓國料理、越南 菜等不同風格餐廳，近九成餐廳均表示已滿座。

香港酒店業協會執行委員陳覺威表示，以往情人節大家首選浪漫的西餐，但近年各式餐廳都會在情人節等節日「多想一點浪漫的小點子」，比如美食擺盤、餐廳布置，加入花瓣、心型氣球等浪漫元素，並會贈送香檳、花束等，令整體氣氛更浪漫，故除了中菜外，日韓料理，甚至酒店自助餐都成為情侶慶祝佳節的選擇之一。

「做生意不會錯過每一個節日」，香港餐務管理協會主席梁振華表示，中菜餐廳始終在新春、冬至等節日較受歡迎，但部分中菜餐廳亦會推出情人節套餐，給予市民在情人節內多一個選擇。