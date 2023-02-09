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在香港講普通話被歧視？中網紅拍片實測 引爭議

中央社／香港10日電
一段由中國視頻博主拍攝，講述其使用普通話在香港屢遭歧視。（影片截圖）
一段由中國視頻博主拍攝，講述其使用普通話在香港屢遭歧視。（影片截圖）

據報導，有中國網紅近日上載在香港拍攝的短片，聲稱在港講普通話屢遭歧視，引來不少粉絲留言共鳴，但也有人指這名網紅故意挑起兩地矛盾。

港媒今天報導，中國與香港全面通關後，「自由行」話題再成為焦點，有影音博主近日上載短片，聲稱在通關後挑戰「在港一日遊只講普通話」，結果屢遭店家歧視對待。

報導表示，抖音帳號「滬漂女孩藝軒」7日先後兩度上載標題為「挑戰在香港一天只說普通話 會不會被翻白眼」的短片，並解說因為有網民向她抱怨「在香港說普通話，白眼差點沒被翻死」，因此故意拍片實測。

在短片中，這名博主先在旺角朗豪坊一帶食店買飲品，期間向男店詢問「你好，這有人嗎」，見店員繼續低頭寫字，便自言道「聽到了，但他沒鳥（理會）我」。

她隨後又前往尖沙咀「說是歧視最嚴重的店」吃午飯，表示服務態度正常，但中途用座位旁邊的插座為手機充電，遭餐廳老闆提醒「這不讓充」。

據報導，「滬漂女孩藝軒」博主擁有近百萬粉絲，129條短片多是生活、學習、旅遊類內容，集中在容易引起共鳴的話題。

報導表示，在這名網紅帳號下方的留言，粉絲們大多數表示對在港遭歧視有同感，許多人發帖講述在港受歧視經歷。

但也有不少網民質疑博主藉重啟通關，用「自由行」等兩地往昔矛盾博取關注，稱其影片經剪輯，目的是「蹭流量製造熱點」；有網民質疑，「這樣的視頻會更加挑起事端，製造矛盾。意義何在？」

在影片引起輿論風波後，這名博主前天補充表示，來港半年，「翻白眼的不少，但是友善的人也很多」，只是拍攝當日「碰到的白眼比較多」。

據報導，香港平等機會委員就此回應時表示，不能確認影片的製作及其內容是否記錄或反映社會的真實情況，因此無法作出評論，但強調從平等機會或生意角度考慮，服務提供者都應該平等對待來自不同地方的客人。

香港旅遊業議會則表示不予置評。

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