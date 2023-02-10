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棄競金像獎最佳電影 「給19歲的我」續爭兩獎

香港新聞組／香港10日電
紀錄片「給十九歲的我」引發學生私隱議題的爭議；圖為電影海報。（取材自臉書）
紀錄片「給十九歲的我」引發學生私隱議題的爭議；圖為電影海報。（取材自臉書）

香港導演張婉婷執導的紀錄片「給十九歲的我」昨天獲第41屆香港電影金像獎三項提名，但由於未獲得部分主角同意公映引起爭議。出品方英華女學校在名單公布後發表聲明，表示與張婉婷申請退出「最佳電影」提名。

明報報導，發行商高先電影稱，「給」聯合導演郭偉倫「清晰表態會繼續接受提名」，角逐「最佳導演」及「最佳剪接」兩獎，張婉婷尊重及配合郭的決定，但不會出席頒獎禮。香港電影金像獎協會董事局主席爾冬陞昨午回應稱，要由董事局開會商討對策，會嚴肅及小心處理。

報導稱，「給」除獲提名競逐金像獎「最佳電影」，另獲提名由張婉婷和郭偉倫角逐「最佳導演」，以及由郭偉倫和陳序慶角逐「最佳剪接」。據金像獎網頁，截至昨晚10時半，「給」3個獎項仍在提名名單。

報導指出，郭偉倫昨透過高先電影新聞稿感謝金像獎及電影業各界選民支持，形容是對攝製團隊十年努力的肯定，又說「給」「展現出來的人生精采動人」，「十年製作過程中的攝影機背後發生的事和經歷同樣難忘珍貴」，會繼續接受提名。

報導，英華女學校昨聲明稱，由於「給」近日引起社會關注，校方經審慎考慮，決定退出遴選「最佳電影」，又說校方會繼續與製作團隊及有份參演的校友溝通，並深入檢討事件。

電影 提名 導演

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