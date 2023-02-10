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港去年空氣10年最好 不擔心復常反彈 環團促推電動貨車

香港新聞組／香港10日電
香港環保署公布，香港空氣質量逐步改善，大氣中空氣污染物過去10年下跌43%至62%，去年整體空氣質素是十年內最好。（中通社）
香港環保署公布，香港空氣質量逐步改善，大氣中空氣污染物過去10年下跌43%至62%，去年整體空氣質素是十年內最好。（中通社）

香港環保署昨公布2022年空氣質素概況，指去年整體空氣質素是十年內最好，認為港府近年大力推行減排，有助減少汙染物，不擔心社會復常後汙染反彈。有環保團體認為，香港空氣汙染物減排步伐緩慢，認為應多管齊下，例如推動電動貨車以加快減排。

明報報導，近十年數據顯示，香港主要空氣汙染物如「可吸入懸浮粒子」及二氧化氮等的年均濃度均呈下降趨勢，惟臭氧水平呈上升趨勢。助理署長蕭智慧稱，香港的能見度低時數，由2004年的1570小時，下降至去年的401小時，降幅約74%，反映整體空氣質素大幅改善，香港看到藍天白雲的時間持續增加。

據報導，蕭亦提及現時空氣質素面對的挑戰，稱車流較高地區如旺角、銅鑼灣、中環等，去年二氧化氮年均濃度達43至65微克/立方米，超出香港及世衛指標，市區及路邊的臭氧水平均持續上升，相比2011年分別升50%及158%，相關空氣汙染情況仍未解決。

報導稱，被問到如何評估復常後的空氣質素，蕭說過去三年疫情令社會整體活動減少，內地工廠停工亦有助減少汙染物排放，但強調香港去年下半年已踏入復常階段，空氣汙染物的年均濃度仍呈下降趨勢，有信心未來空氣質素可維持現時水平。他認為，空氣質素大幅改善與港府大力推行減排措施有關，並引述數據指於去年12月，每10輛新登記車輛中有7輛為電動車。

報導引述健康空氣行動行政總裁馮建瑋稱，擔心隨著香港與內地全面通關，將恢復疫情前的貨運量及增加跨境運輸，市區空氣汙染物排放量會逐年增多。馮稱，港府未有實際行動解決現時香港面對的空氣汙染問題，汙染物減排步伐緩慢，建議港府措施應多管齊下，除推動電動巴士和電動的士，亦須推動貨車等商用車轉用電動車，達到真正零排放。

香港 空氣汙染 疫情

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