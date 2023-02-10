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初選案 控方：被告簽「墨落無悔」聲明書鼓吹港獨

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

民主派47名人士涉嫌在2020年策畫民主派「35+」初選，被指串謀顛覆國家政權罪，其中16人不認罪，昨第四天審訊，控方讀出餘下8名被告的言行及主張。

文匯報報導，控方指出，案中的關鍵文件「墨落無悔」聲明書是由鄒家成、梁晃維和張可森草擬，其中鼓吹所謂「香港民族主義」。鄒曾在訪問中解釋參選人需簽署承諾並確保遵從協議，以免泛民毁約，聲稱簽署承諾後，絕不可以反悔。

控方對前立場新聞記者何桂藍的指控篇幅有近10頁，指她表明透過議會、街頭和「國際戰線」「對抗」是唯一出路；林卓廷的論壇筆記寫上「完全同意『光時』理念」的字句，更曾透過不同渠道宣揚「初選」；柯耀林鼓吹通過不同戰線「解放香港」云云。

另據明報報導，林卓廷和梁國雄被質疑拒簽「墨落無悔」聲明書，梁當時解釋聲明僅重申初選初衷，他在任立法會議員多年都否決財政預算案，林卓廷則在出席論壇的筆記提及，在戴耀廷要求下，他會願意簽署。有份草擬該聲明書的鄒家成曾接受訪問指出，要求簽署的目的是為免泛民單方面「撕毁約章」。

據報導，控方昨完成開案陳辭，透露今天將處理控方專家證人的爭議，預料13日傳召證人，庭上透露有可能先由認罪的被告區諾軒作供。法官陳慶偉警告不准騷擾證人，否則會把涉事者帶離法院，及以刑事藐視法庭罪起訴。

報導稱，2020年6月28日新界東初選參選人出席民主派初選論壇，而不認罪的6名被告何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林，以及林景楠等認罪被告均有出席。其中鄒家成認為議會需要「攬炒」的抗爭者；何桂藍提出，立法會不再是「議事的殿堂」，而是一個「抗爭的陣地」，要爭取過半議席，奪取主導權，「將立法會變成人民的武器」破局，用盡方式抗爭。

報導稱，梁國雄在片段中揚言「撐手足」，而將擔任控方證人的林景楠當時叫梁支持黃色經濟圈。此時犯人欄傳出竊笑，吳政亨舉起中指。

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