大灣區6類人才准多次赴港 每次停留30日 簽證最長5年

粵港澳大灣區往來港澳人才簽注政策，將於2月20日起實施。（中新社）

中國出入境管理局9日發布粵港澳大灣區 內地城市試點推行「往赴港澳人才簽注政策」，將於2月20日起實施。在灣區工作的科研、文教、衛健、法律等內地6類人才可申辦往赴港澳人才簽注，有效期最短1年，最長達5年，持證人在簽注有效期內可以不限次數往來香港 或者澳門 ，每次在港或澳停留可達30天。

綜合大公報、明報報導，現時內地人赴港的商務簽注最多逗留7日，港府表示，新計畫將更方便內地人才赴港，又稱計畫推出正值香港與內地全面通關，將促進大灣區內人才互動，為區內注入發展動能，達至互利雙贏。粵港兩地科研人員都對相關政策表示歡迎，指新政策能夠讓大灣區內的高層次人才要素資源更好地流動

港府表示，如持人才簽注的人士同時符合港府在2023年2月1日起擴展的「為赴港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利先導計畫」，亦可以訪客身分在港參與指定短期活動而毋須申請工作進入許可。

根據新政策，在粵港澳大灣區工作的內地6類人才可以根據實際需要，單獨或者同時申請辦理赴香港人才簽注和赴澳門人才簽注。其中，傑出人才可以申辦有效期5年的人才簽注，科研、文教、衛健人才可以申辦有效期3年的人才簽注，法律、其他類人才可以申辦有效期1年的人才簽注。持證人在簽注有效期內可以不限次數往來香港或者澳門地區，每次在香港或者澳門停留不超過30天。

「『人才簽注』的停居留管理更加寬鬆、便利，將大大便捷灣區內地專業人才出入港澳地區，增加科研人員赴港澳進行科研、學術交流等機會。」廣州醫科大學教授李東偉表示，新政策可促進灣區人才合作，進而助力香港乃至灣區科研、科技產業發展。

報導說，「在便利內地人才赴港澳的同時，『人才簽注』政策也兼顧香港目前科技及專業服務發展需求。」中山大學區域開放與合作研究院院長毛艷華表示，此舉將有助於灣區內地城市人才更便捷地赴港澳進行商務、科研、交流訪問等活動，亦兼顧香港科技及專業服務發展的需求，為香港經濟社會發展注入新動能；並加快形成「灣區一小時科創圈」，促進服務大灣區建設發展。