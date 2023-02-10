違國安法 香港「光城者」創辦人囚5年3月

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 「光城者」7名成員因為違反國安法被當局起訴，其中兩人昨天各被法院判處入獄5年及5年3個月。

政治組織「光城者」在香港國安法實施後才成立。2021年，7名成員被指涉嫌多次在街上設站，派發宣揚顛覆國家的宣傳單，其後被警方逮捕及起訴串謀煽動顛覆國家政權罪。

綜合媒體報導，7名被告年齡由15歲至25歲，早前已經認罪，21歲組織創辦人另涉管有攻擊性武器罪，昨於區域法院共被判監5年3個月，同案26歲男被告則判囚5年；其餘5人早前判入教導所。法官指無證據顯示有人被煽動，但只要有1人受煽動，已可對社會構成風險，認為情節嚴重，必須判處不低於5年監禁。

被告21歲男倉務員蔡永傑及26歲男售貨員陳右津，早前與同案被告17歲男生阮嘉謙、16歲女生、17歲女生梁瀜允、17歲男生蔣周政儒及19歲女生郭文希，承認一項串謀煽動顛覆國家政權罪。

光城者在國安法落實後成立，自稱是由「反送中 」運動後的一班革命餘火組成，旨在「繼承先賢之志，延續革命之火」，以「開啟民智，光復我城」為目標。

光城者成員除了在街上派發傳單外，曾於2021年企圖進入某中學偷取化學品，警方其後逮捕了4人，在他們的住所搜到有關香港獨立的文宣。