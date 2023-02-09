攬高端人才 香港高才通首批85人年薪千萬

香港示意圖。(圖：shutterstock)

為了招攬高端人才，港府去年12月28日推出「人才通行證計畫」（高才通），截至上月27日共接獲7417宗申請，5799宗已獲批，其中以18至30歲最多，占3224人，有1172名申請人年薪達250萬元(港幣，下同，約32萬美元)，470人已獲批；獲批者之中還有85人年薪至少千萬港元。

此外，香港 未來有各類大小基建工程項目陸續要開工，總工程量每年超過3000億元，然而建造業卻鬧缺工，已知今年約缺6%至15%人力，2027年最高缺16%至20%人力，屆時整體行業缺工5.5萬人，尤以技術工人最渴市。

綜合明報、文匯報報導，港府高才通主要羅致3類人才，其中B類人才，即獲全球百強大學頒授學士學位並於申請前5年內至少3年工作經驗者最多，共3485宗申請，2983宗獲批，占總獲批個案約51%。C類人才，即申請前5年內獲全球百強大學頒授學士學位，但工作經驗少於3年者，占2760宗申請，2346宗獲批。

至於A類人才，即申請前一年年薪達250萬元者共1172人，470宗獲批。獲批申請者中，年薪250萬至不足300萬元、300萬至不足500萬元、500萬至不足千萬元、千萬元或以上者，分別有89、212、84及85人。

建造業方面，香港建造業議會昨日發表最新《建造業人力預測》報告，推測人手短缺比率由今年的約6%至15%，增加至2027年最高約16%至20%，其中技術工人會由今年欠缺約1萬人，上升至2027年約4萬人。工地技術人員及監督人員由今年欠缺約3500人，上升至2027年約8500人。而專業人員由今年欠缺約4000人，上升至2027年約6500人，即屆時行業整體勞動力缺口將高達5.5萬人。

議會表示，去年全年培訓了約1萬名工人，比前年多一倍，其中約200人是組裝合成專才，未來會加強培訓科技人才，減低地盤所需人手，若仍未能補足人手缺口，最終或需輸入外勞。

香港建造商會會長林健榮表示，建造業界缺乏專業人士、技術人員及地盤工友，業界正在考慮利用科技、新建築方式解決人手問題。