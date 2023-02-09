香港警隊3年流失3094人 連3年招聘未達標

香港示意圖。(圖：shutterstock)

經民聯立法會議員梁美芬關注香港 警隊人手流失情况，保安局長鄧炳強昨日回覆，過去3年警隊各職級共流失3094人，整體流失率由2019/20年度的4.46%下降至2021/22年度的2.89%，不過招聘人數則3年未達標兼，且持續下跌。

明報報導，數據顯示，警隊流失人數由2019/20年度的1313，跌至2021/22年度的806，整體流失率則由4.46%跌至2.89%，流失原因包括退休 、辭職、約滿離職、去世等。各職級方面，以「警司級或以上」警員流失率最高，但已由11.98%降至6.94%，3年共流失131人；督察級警員流失率由3.85%降至3.52%，共流失276人；員佐級警員流失率則由4.39%降至2.76%，共流失2687人。

不過，警隊招聘人數過去3年均不達標，以警員為例，成功招聘人數由2019/20年度的705人跌至2021/22年度的484人，未及年度招聘目標（分別為1620人和1350人）一半。過去3年招聘督察人數則分別為169、158及170，亦較年度招聘目標為低。