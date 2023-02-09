初選案 控方述7被告抗爭、修法…欲癱瘓港府

香港示意圖。(圖：shutterstock)

民主派「35+」初選案，16人否認觸犯港區國安法 的串謀顛覆國家政權罪，昨進入第三日審訊。昨日控方繼續陳詞，指七名被告鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲和施德來的參選情況及政綱等，有被告稱，進入議會後將不惜以肢體抗爭，癱瘓港府，或積極使用立法會權力迫使特首回應所謂的「五大訴求」。

此外，西九龍法院大樓昨日懷疑被人用氣槍射擊，一幅玻璃幕牆爆裂，律政司司長林定國強烈譴責事件，表示一定追究到底。

綜合明報、文匯報報導，控方昨日繼續讀出七名被告的言行和主張，包括時任民主黨 立法會議員黃碧雲撰文關注「議會戰線」、本身為大律師的劉偉聰提議在立法會推行改革例如修改打壓人權的「嚴苛法律」、時任公民黨區議員鄭達鴻，參與遊說歐洲議會、本土派彭卓棋表示以「肢體抗爭」癱瘓政府，均納入控方指控。

此外還有，時任灣仔區議會主席楊雪盈，被指於記者會提出爭取立法會控制權，要求政府問責；時任民協副主席兼區議員何啟明，於論壇稱，自2019年8月起在警署外「同手足食TG（tear gas，催淚彈）」，初選目標正是「反暴政」；時任民協主席兼區議員施德來，在選舉論壇表示打算否決預算 案，「攬炒政府」，初選落敗後施曾發帖感謝戴耀廷和區諾軒籌辦初選。

據報導，警方連日派出逾百警員在法院外圍一帶布防，下午1時39分，警方接獲報案，有人向法院大樓發射一枚疑由氣槍射出的鋼珠彈，一塊2米乘5米玻璃幕牆爆裂損毀，幸無釀成傷亡。