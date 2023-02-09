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從內地走私 香港店鋪違法販售貓狗肉

香港新聞組╱香港9日電
微信上有內地帳號稱，可將「M肉」和「G肉」直送香港，並附上烹煮的影片。(取材自微信)
微信上有內地帳號稱，可將「M肉」和「G肉」直送香港，並附上烹煮的影片。(取材自微信)

香港立法禁食貓狗肉逾70年，但近日有人以「M」和「G」作代號，從內地走私煮熟的貓狗肉到港，更在持牌新鮮糧食店出售。香港01放蛇(臥底搜證)取得可疑肉類，交由實驗室檢驗，證實是貓肉和狗肉。

香港01報導，店鋪負責人神色自若地否認指控，稱自己的生意正當。食環署證實，去年曾收到兩宗店鋪賣狗肉投訴，因巡查時無發現而不了了之，店鋪新搬入的鋪位，亦尚未取得所需牌照。

報導指出，微信上有內地帳號聲稱，可將家鄉土產直送香港，賣的除了冰鮮家禽、蔬菜、兔肉和羊肉外，還有「M肉」和「G肉」。「M」和「G」並非神祕新物種，而是香港禁食的貓和狗。該帳號上傳多條準備發貨的盒裝肉類照片，及運抵香港影片，更稱佐敦新填地街一間店鋪有售貓狗。

香港01記者扮顧客探詢是否有售賣貓狗肉，店家壓低聲線說：「這個（狗）你可說『香肉』。」他提筆在便條紙寫上一個「香」字，接著又寫了個「G」，「貓你就說『M』，『M肉』。」問及購買會否犯法被捕，他只笑道：「別張揚就好，其實很多人香港人有吃，只是香港不賣而已。」

店家指，肉類在內地已烹煮好，冷凍後送港，說著他在凍櫃中取出真空包裝「G肉」，指貓、狗肉每斤分別售100元(港幣，下同，約13美元)，每種肉最低消費200元。下單後隔日就可以取貨。

店家說，肉類解凍加熱後就可食用。「G肉」疑似是加入柱侯醬烹煮，加熱後散發濃烈的醬料味，部分肉塊上有淺色毛髮；有部位呈長條形，亦有一截懷疑是狗隻的尾巴；「M肉」則加入了藥材燜煮，聞上去味道不及「G肉」濃，顏色亦較淺。

海康生命科技實驗室技術員彭頌謙證實，送檢的「M肉」和「G肉」是貓狗肉。

報導稱，涉事店鋪近日剛換了面積更大的鋪面，否認出售貓狗肉的指控，稱店鋪只有賣家禽，是正當生意。

據報導，香港1950年代起立法禁止食用貓狗，《貓狗規例》明文禁止屠宰、出售及食用貓狗，違者最高可罰5000元及監禁6個月。

香港01揭發，有人從廣東開平走私貓狗肉來港。內地包括廣西玉林、廣東開平等多個地方，會在6月舉辦狗肉節；目前內地並無立法禁食貓狗，曾有人大代表在兩會提案，但無進展，僅廣東深圳和珠海立法禁止食用。

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