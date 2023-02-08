《給十九歲的我》疑損學生私隱 涉事港校設危機小組

紀錄片「給十九歲的我」引發學生私隱議題的爭議；圖為電影海報。（取材自臉書）

導演 張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，公映幾日後引來不少爭議並宣布煞停。教育局 局長蔡若蓮8日表示，自己未看過該紀錄片，知悉涉事的英華女 學校已就電影相關情況成立危機小組，安排支援受影響師生。

文匯報報導，對於該片引發社會上對個人資料私隱、特別是學生私隱議題的討論，蔡若蓮指出，局方一直透過不同渠道，例如在《學校行政手冊》中提醒學校在處理學生個人資料時，須確保收集資料的目的和方式，資料的使用、查閱及披露等均符合《個人資料（私隱）條例》。她又指，得悉學校已啟動危機處理程序，跟進並支援受影響師生。

私隱專員公署6日表示，在使用個人資料方面，除非得到資料當事人的自願及明確的同意，否則個人資料只限使用（包括披露和轉移相關資料）於收集時述明的目的或直接相關的目的。公署已主動聯絡英華女學校，以了解相關詳情，截至當日未有接獲相關投訴或查詢。任何人士如懷疑其個人資料私隱受到侵犯，而又能提供表面證據可以向公署作出投訴。

英華女學校前校長李石玉如日前發文，指作為紀錄片計劃的發起人，面對挑戰和爭議，自己責無旁貸。紀錄片中呈現的每一個生命，自己都十分重視，其中有自己珍愛的學生。為了當初這個意念而引起學生和學校種種的困難，她深感抱歉，期望以愛心、信心、盼望和包容來承載挑戰，讓各方好好溝通，從而作出合適處理。