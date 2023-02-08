疫情流感化 兩地過關前健康申報「不符效益」 港促取消

香港與內地全面通關後的第二日，尖沙咀一帶人流旺，重現新冠疫情前的熱鬧。（中通社）

香港 與內地6日恢復全面通關，繼首日錄得28萬人次過境後，截至昨晚8時，出入境總數超過23萬人次。然而，旅客通關每次都需填報電子健康申報表、取得健康申報碼，對不熟悉智慧手機 的長者造成不便，署理行政長官陳國基表示，將與內地部門研究能否優化，甚至取消有關規定。

文匯報報導，陳國基表示，日前於羅湖口岸巡察時，看到有長者或不懂使用智慧手機者，不知道如何取得健康申報碼，而口岸已派出不少工作人員協助取得健康申報碼，避免人流堆積，「我們會一直跟內地商討，看看能否優化甚至取消此安排。」

但陳國基呼籲需前往內地的人士，盡早完成電子健康申報表，「如果自己不懂填寫，便請家中的年輕人或朋友幫忙，過關就能順利很多。」他認為整體而言，交通和流量都很暢順。

據報導，立法會議員鄧家彪受訪時表示，現在新冠病毒已成風土病，應等同其他流感疾病的管理辦法，而口岸已有體溫監測，以及衛生檢疫工作人員現場觀察，沒必要再加個健康申報碼。

鄧家彪指出，若要降低疫情 風險，改用紙本健康申報表更有效，也便利長者通關。他擔心周末或假期人流猛增時，不懂如何取得健康申報碼的市民聚集口岸，會造成人流擠塞，「兩地政府應趕在這個周末高峰期前優化或取消健康申報碼通關要求。」

呼吸系統專科醫生梁子超也說，目前兩地在經歷新冠大面積感染後，均已進入疫情回落階段，健康申報碼制度已失去降低疫情風險的作用，「全球復常的大環境下，新冠和普通流感一樣，已進入全球同步階段，關口監測阻止不了病毒傳播，不符合成本效益，（健康申報碼）應取消。」