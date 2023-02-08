初選案續審 控方曝協調會影片 證述戴耀廷「攬炒十步」

戴耀廷（右）。（取材自香港電台）

民主派47人涉嫌在2020年策劃民主派「35+」初選，被控違反香港 國安法、串謀顛覆國家政權，其中16人不認罪，案件昨日續審，庭上播放一段從桌底拍攝的初選協調會議片段，影片中，戴耀廷稱有意運用《基本法》賦予立法會議員的權力，促成否決財政預算 案和重啟政改等目標。控方提及「攬炒十步」時，遭高院法官陳慶偉打斷，指未有讀出「無差別否決財政預算案中」的「無差別」（indiscriminate）字眼，形容為本案重要字眼。

據明報報導，控方昨已開始讀出開案陳詞，並提到戴耀廷及區諾軒等，在當年3至4月期間，已開始召開記者會及在報章發文，提及「議會過半」爭取「35+」議席的想法。

控方指出，認罪被告、時任港大法律系副教授戴耀廷於2020年4月提出「攬炒」，並撰寫題為〈真攬炒十步 這是香港宿命〉的文章，解釋「攬炒」時間表。文章表示，民主派在立法會取得35席以上後將被「DQ（取消議員資格）」，但過程需時，議會在民主派主導下，政府提交的撥款申請均被否決，政府只能維持一般運作，令社會陷入危機，甚至引致「血腥鎮壓」。

據報導，控方續稱，戴耀廷於2020年5月8日出席新界西選區的第二次初選協調會議，戴在會上稱新界西和「超區」尚未訂下初選協調機制。控方播放當日的會議片段，畫面顯示從桌底角度拍攝，鏡頭多番搖晃，偶爾拍到戴的正面。

片段中，戴耀廷認為只要取得35席或以上，運用基本法賦予立法會的權利，就能促成否決財政預算案和重啟政改等目標。一旦各人同意這原則，便可向外界表達立場。

同年6月30日，香港實施國安法，戴數日後公開表示認為初選不會干犯顛覆國家政權及勾結外國勢力兩罪，重申初選屬合法；區諾軒同意，稱「35+」僅是協調。

控方表示，13名本土抗爭派參選者包括被告何桂藍、鄒家成、余慧明、岑敖暉曾一同見記者，岑表明他們旗幟鮮明反對國安法。楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、柯耀林、余慧明，以及公民黨代表鄭達鴻和李予信均簽署「墨落無悔」聲明書，以示抗爭決心。所有參選人亦在初選提名 表格和共同綱領表示受協議約束，其間有出席初選論壇。另外民主動力被指負責舉辦初選，眾籌收款逾348.6萬元。審訊今續。